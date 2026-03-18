Gıda, hammadde ve imalat ihracatında güçlü değer artışı

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %5,0 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Aralık ayında 146,4 iken 2026 Ocak ayında %5,0 oranında azalarak 139,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Ocak ayında 139,3 iken 2026 yılı Ocak ayında %11,7 oranında azalarak 122,9 oldu.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %3,0 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Aralık ayında 130,6 iken 2026 Ocak ayında %3,0 oranında azalarak 126,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Ocak ayında 122,0 iken 2026 yılı Ocak ayında %2,9 oranında azalarak 118,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI OCAK AYINDA 95,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Ocak ayında 89,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,7 puan artarak, 2026 yılı Ocak ayında 95,3 oldu.