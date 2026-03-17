Gıda Komitesi Bakan Şimşek’in başkanlığında toplandı

ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ İÇİN YOL HARİTASI

Toplantıda, gıda arzını artıracak organize tarım bölgeleri yatırımları da gündeme geldi.

Bu yatırımların hızlandırılması için bütçe ve finansman imkanları değerlendirilirken, somut bir yol haritası oluşturuldu.

FİYAT DENETİMLERİ ARTACAK

Gıda tedarik zincirindeki fiyat oluşumları detaylı şekilde incelendi.

Komite, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak daha dengeli fiyat yapısı için çalışmaların artırılmasına karar verdi.

Bu kapsamda; haksız fiyat uygulamaları ve kayıt dışı ticaret ile mücadelenin mevcut mevzuat çerçevesinde tavizsiz sürdürüleceği vurgulandı.