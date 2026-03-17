Gıda Komitesi Bakan Şimşek’in başkanlığında toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı, Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.
ARZ GÜVENLİĞİ MESAJI: RİSK YOK
Toplantıda, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin gıda ve tarım piyasalarına etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.
Yapılan değerlendirmede, temel gıda ve tarımsal ürünlerde arz güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunmadığı vurgulandı.
Ayrıca, üretici maliyetlerine olası etkilerin; akaryakıt düzenlemeleri ve gübreye yönelik tedbirler sayesinde asgari seviyede tutulduğu ifade edildi.
ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ İÇİN YOL HARİTASI
Toplantıda, gıda arzını artıracak organize tarım bölgeleri yatırımları da gündeme geldi.
Bu yatırımların hızlandırılması için bütçe ve finansman imkanları değerlendirilirken, somut bir yol haritası oluşturuldu.
FİYAT DENETİMLERİ ARTACAK
Gıda tedarik zincirindeki fiyat oluşumları detaylı şekilde incelendi.
Komite, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak daha dengeli fiyat yapısı için çalışmaların artırılmasına karar verdi.
Bu kapsamda; haksız fiyat uygulamaları ve kayıt dışı ticaret ile mücadelenin mevcut mevzuat çerçevesinde tavizsiz sürdürüleceği vurgulandı.
"MALİYET DIŞI ZAMLAR YAKINDAN İZLENECEK"
Önümüzdeki dönemde özellikle maliyetlerle açıklanamayan fiyat artışları mercek altına alınacak.
Gerekli görülmesi halinde; dış ticaret tedbirleri dahil tüm politika araçlarının devreye alınacağı belirtildi. Ayrıca fiyat hareketlerinin daha etkin takibi için yeni analiz ve izleme uygulamalarının hayata geçirileceği ifade edildi.
KOORDİNELİ MÜCADELE VURGUSU
Komite, gıda ve tarım piyasalarında oluşabilecek risklere karşı tüm paydaşlarla koordinasyon içinde hareket edeceğini ve gerekli tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini bildirdi.