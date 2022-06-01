Gıda krizi için G20 ülkeleri acil toplanmalı

Perakende sektörünün tüm aktörlerini bir araya getiren 'Perakende günleri' etkinliği dün Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. "Dijital Dönüşüm" ana temasıyla düzenlenen etkinliğe, tüm dünyada artan gıda fiyatları damgasını vurdu. Programın açılışında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, küresel gıda enflasyonunun dünyayı zorladığını belirterek, "Eğer dünyada gıda ve beslenme ile ilgili sorun yaşamak istemiyorsak, G20 ülkeleri derhal toplanmalı ve gündem sadece gıda olmalı" dedi.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, konuşmasında kira artışlarına değinerek, "Gerek konut, gerek cadde, gerekse alışveriş merkezlerindeki kira artışlarına oransal anlamda bir sınır getirilmeli. Bunun karşılığında da mülk sahiplerinin gelir vergisi oranı azaltılmalı. Alışveriş merkezlerinde kiralar geçen yıla göre epey yukarıda seyrediyor" ifadelerini kullandı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ise, sektör olarak birinci ve öncelikli konularının ticari gayrimenkul kira rejimi oluşturmak olduğunu belirterek "Sosyal konutlar ile ticari gayrimenkul kiraları ayrıştırılmalı" diye konuştu. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Alp Önder Özpamukçu da, turizm alışverişlerinin çok önemli bir yer tutmaya başladığını belirterek, "Dubai ve Milano gibi şehirlerle rekabet edebilmeyi hedefliyoruz. Ancak bunun için buradaki marka çeşitliliğinin ve üst segment markaların turizme hitap edecek şekilde çoğalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.ZİNCİRMağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, Türkiye'nin pandemide perakendenin bütün alt kategorileriyle, tüketicilerin ihtiyaçlarının kesintisiz karşıladığına dikkati çekti. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz de, 2021 yılının ikinci yarısında sektörün pandemiden sağlam bir rövanş aldığını belirterek "Pandemi döneminde üretici ve tedarikçi arasında sancılar yaşansa da, tüketicilere hiçbir şey yansıtmamayı başardık" diye konuştu.Markalar Derneği (TMD) İzzet Stamati ise "Bizlerin de çalıştığı birçok marka Türkiye'de üretimlerini artırmak için çok ciddi çalışmalar yapıyor. Turistlerin Türkiye'ye yoğun ilgi göstermesi ile alışveriş merkezlerindeki yabancı markaların ciroları yüzde 50 yerli, yüzde 50 yabancılardan gelmeye başladı" dedi.