Gıda sahtekarı 1781 işletmeye 144 milyon TL'yi aşan ceza kesildi!
Giriş Tarihi: 4.03.2026 12:02 Son Güncelleme: 4.03.2026 12:03

Gıda sahtekarı 1781 işletmeye 144 milyon TL'yi aşan ceza kesildi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ramazan ayı öncesinde başlatılan gıda denetimlerinde 1781 işletmeye 144.264 milyon TL ceza kesildiğini söyledi. Yumaklı aynı zamanda "Bayram öncesi gıda denetimleri üst düzeye çıkacak" dedi.

Gıda sahtekarı 1781 işletmeye 144 milyon TL’yi aşan ceza kesildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını hiçe saymaya devam eden gıda sektöründeki fırsatçılara göz açtırmıyor. Taklit ve tağşiş listesi ile sahtekarları ifşa eden Bakanlık, Ramazan ayı öncesinde başlatılan denetimlerde 1781 işletmeye 144 milyon TL'yi aşan ceza kesti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-28 Şubat tarihleri arasındaki denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

144 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Şubat ayında yurt genelinde 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıklayan Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 1781 işletmeye idari yaptırım uygulandığını söyledi. Yumaklı, toplam 144 milyon 264 bin lira idari para cezası kesildiğini ve 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Yaptırımların kararlılıkla uygulandığını vurgulayan Yumaklı, "Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen 1781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin lira idari para cezası uygularken 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

"BAYRAM ÖNCESİNDE, DENETİMLERİMİZİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Yumaklı, ramazan ayının bereketiyle kurulan sofralara uzanan hiçbir uygunsuzluğa, asla geçit vermeyeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bayram öncesinde, denetimlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Vatandaşımızın sağlığını hiçe sayanlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürürken işini layığıyla yapan dürüst esnafımızın ve işletmelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
