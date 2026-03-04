Gıda sahtekarı 1781 işletmeye 144 milyon TL’yi aşan ceza kesildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını hiçe saymaya devam eden gıda sektöründeki fırsatçılara göz açtırmıyor. Taklit ve tağşiş listesi ile sahtekarları ifşa eden Bakanlık, Ramazan ayı öncesinde başlatılan denetimlerde 1781 işletmeye 144 milyon TL'yi aşan ceza kesti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-28 Şubat tarihleri arasındaki denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı.