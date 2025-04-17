Gıda sahtekârlığı durmak bilmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine dair yaptığı denetimlerin ardından taklit ve tağşiş içeren ürünlerin yer aldığı listeyi yeniledi. Bakanlığın açıkladığı güncel listede; lahmacun ve kırmızı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, pide harcında sakatat,t aze kaşar peynirinde bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağları, nar ekşisinde ise gıda boyası gibi sağlığa aykırı içeriklere rastlandı. Yapılan kontrollerde, dana eti olarak satılması gereken ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi. Aynı durum lahmacun iç harcında da tespit edildi. Acuka adlı üründe ise katkı maddesi olarak gıda boyası bulundu. Yeni listeye 34 adet sahte içerikli ürün daha eklendi. Bunların arasında Bursa'da bir markette satılan sucuğun içerisinde tek tırnaklı et bulunduğu, zeytinyağı adı altında satışa sunulan ürünlerde ise çeşitli tohum yağlarının yer aldığı açıklandı. Mersin'de üretilen bazı nar ekşisi ürünlerinde de boya katkısı kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Antalya, Kastamonu, Kayseri, Bitlis, Sakarya, Zonguldak, Çorum ve Eskişehir'de piyasaya sürülen tam yağlı taze kaşar peynirlerinde yağ oranının olması gerekenden düşük olduğu tespit edildi.