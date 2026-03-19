Gıdada fahiş fiyata geçit yok

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği ile dezenflasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla politika araçlarının etkin şekilde uygulandığını ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu kapsamda beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatının sınırlandırıldığı, elma ve limonun İhracatı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilerek yakın takibe alındığı, ayrıca büyük ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçek yağı ve yağlı tohumlar ile yeşil ve kırmızı mercimek ihracatına halihazırda izin verilmediği kaydedildi. Açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: "12 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde kullanılmak üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 0 gümrük vergili veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı. Yeşil mercimekte yüzde 19.3 gümrük vergisi nisan sonuna kadar geçici olarak yüzde 10'a indirildi. Bisküvi, yulaf ezmesi ve müsli üreten sanayicilerimizin maliyetlerini düşürmek için yulafta uygulanan yüzde 130 gümrük vergisi nisan sonuna kadar yüzde 30'a çeklidi. Limonda uygulanan gümrük vergisi, 12 Mart'a kadar uluslararası taahhütlerimizin izin verdiği en yüksek oran olan yüzde 54 sevyiesinde iken, tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanmasını teminen, 31 Temmuz'a kadar geçici olarak yüzde 10 seviyesinde uygulanacak. Antep fıstığında da zirai don ve kuraklık sonucunda artan piyasa fiyatlarına karşı ithalat imkânı sağlanmıştır."

