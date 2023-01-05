Global oyuncu oluyor

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün, pandemi sonrasında e-ticarette büyümenin devam ettiğini belirterek, "Hepsiburada Global'le Azerbaycan'dayız. Markayı farklı ülkelere de götüreceğiz" dedi. Özgün, E-Ticaret Yasası'nın da sektörde yatırımı ve rekabeti artıracağını vurguladı.Bu festival Hepsiburada'yla özdeşleşti. 7 yıl önce başladık. Müşterilerin hayatını kolaylaştıran bir yol arkadaşı olmak için yola çıktık. Kasımı da 'akıllı alışveriş dönemi' olarak tasarladık. 'Şimdi al, şubatta öde' gibi kampanyalar yaptık. Müşterilerimize avantajlı ödeme koşulları sunduk. Aile bütçesini rahatlatmaya çalıştık. Siparişlerimiz bir önceki yıla göre 1.7 kat arttı. 15 milyona yakın sipariş aldık. Elektronik ürün kategorisinde cep telefonu ve bilgisayar en favori ürün oldu. Ama bu yıl airfryer fritöz de yıldız ürün olarak öne çıktı. 65 bin sipariş aldık. Bunların dışında deterjan ve tuvalet kağıdı gibi ürünlere de milyonlarca sipariş geldi.Müşterilerimize kasımda aldıkları ürünü şubatta taksit taksit ödeme imkânı sunduk. İlk defa 2022'de bu çapta büyük bir kampanyayı yaptık. Hepsipay ürünümüzle de finansal hizmetlerde müşterilerimizin kalbine ve cebine hitap ettik. Hepsiburada'nın hızlı, güvenli ve kolay ödeme yapmayı sağlayan dijital cüzdanı Hepsipay de çok ilgi gördü. Geçen yıl ilk üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium'u lanse ettik. Burada müşterilerimiz alışverişlerinde ücretsiz kargodan faydalanabiliyor. Kazandığı Hepsipay Papel'leri platformda harcayabiliyor. Aldığı ürünleri istediği gün kolayca iade edebiliyor. Hediye BluTV üyeliğinden faydalanabiliyor.Pandemide e-ticaret sektörü büyük ivme kazandı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde... 3-4 senede büyüyecek pazar kısa sürede ivmelendi. Pandemi öncesinde penatrasyon yüzde 10'du, 16'lara çıktı. Pandemi sonrası da e-ticarette büyüme devam ediyor. Hepsiburada olarak 94 bin satıcının ürününü müşterilerimize ulaştırıyoruz. Platformumuzda 145 milyon ürün var. Anadolu'daki KOBİ'leri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bir taraftan onların ticaretine ve ihracatına katkıda bulunuyoruz diğer taraftan müşterilerin kolay, hız, güvenli alışveriş yapmasını sağlıyoruz. 2022 3. çeyreğinde aktif müşteri sayısı 11.8 milyon olurken, toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 66 artarak 10.7 milyar TL'ye ulaştı. Sipariş adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak, 17.4 milyona yükseldi.E-ticarette de genel ticarette de temel faktörmüşteri deneyimi… Müşteri deneyimineönem vermek, ona istediği ürünü ihtiyaç duyduğugün sunmak gerekiyor. Bu alana yatırımyapmaya devam edeceğiz. Hepsijet kargo şirketimizle7 farklı bölgede, 7/24 teslimat yapıyoruz.İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde akıllıoperasyon merkezlerimiz var. Aldığınız ürünAdana'daki esnafın deposundaysa size teknolojive tedarik altyapımızla getiriyoruz. Bu yıl finansalhizmetler de ön planda olacak. Hepsipay ilemüşterilerimizin hayatına daha fazla dokunmakistiyoruz. Önümüzdeki dönemde odaknoktalarımızdan birisi de e-ihracat olacak.Hepsiburada Global'le Azerbaycan'dayız.Markayı farklı ülkelere de götüreceğiz. Mottomuz'iyi ki varsın Hepsiburada'… Girdiğimiz her coğrafyadada mottomuz bu olacak. Türkiye'nin yerlie-ticaret markası olarak bu alanda çalışmayadevam edeceğiz. Yapay zekaya yatırımyapıyoruz. SektördeAmerikalı, Çinlirakipler var. Biz dekendi teknolojimizidünya standartlarındaoluşturuyoruz.1 Ocak 2023 itibarıylareklam, promosyon ve satıcılarınödeme şartlarındaetki edecek maddeleryürürlüğe girdi. Bukanunun e-ticaretinadil, şeffaf, rekabetyaklaşımıylayapılmasıyönünde bir adım olarak atıldığını,bu yönde atılan tümadımların da sektöre katkısağlayacağını düşünüyoruz.Yerel oyuncular olsun,yabancılar olsun sektöreolan yatırımın, odaklanmanındoğru rekabet şartlarındaartmasını bekliyoruz. Bizyeni çerçeveyle de çalışmayadevam edeceğiz.