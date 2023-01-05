Global oyuncu oluyor

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün, pandemi sonrasında e-ticarette büyümenin devam ettiğini belirterek, "Hepsiburada Global'le Azerbaycan'dayız. Markayı farklı ülkelere de götüreceğiz" dedi. Özgün, E-Ticaret Yasası'nın da sektörde yatırımı ve rekabeti artıracağını vurguladı.
Kasım'da 'Efsane Cuma' bir ay indirim kampanyası dönüştü. Siz nasıl geçirdiniz kasımı?
Bu festival Hepsiburada'yla özdeşleşti. 7 yıl önce başladık. Müşterilerin hayatını kolaylaştıran bir yol arkadaşı olmak için yola çıktık. Kasımı da 'akıllı alışveriş dönemi' olarak tasarladık. 'Şimdi al, şubatta öde' gibi kampanyalar yaptık. Müşterilerimize avantajlı ödeme koşulları sunduk. Aile bütçesini rahatlatmaya çalıştık. Siparişlerimiz bir önceki yıla göre 1.7 kat arttı. 15 milyona yakın sipariş aldık. Elektronik ürün kategorisinde cep telefonu ve bilgisayar en favori ürün oldu. Ama bu yıl airfryer fritöz de yıldız ürün olarak öne çıktı. 65 bin sipariş aldık. Bunların dışında deterjan ve tuvalet kağıdı gibi ürünlere de milyonlarca sipariş geldi.
'Şimdi al, şubatta öde' kampanyası işe yaradı mı?
Müşterilerimize kasımda aldıkları ürünü şubatta taksit taksit ödeme imkânı sunduk. İlk defa 2022'de bu çapta büyük bir kampanyayı yaptık. Hepsipay ürünümüzle de finansal hizmetlerde müşterilerimizin kalbine ve cebine hitap ettik. Hepsiburada'nın hızlı, güvenli ve kolay ödeme yapmayı sağlayan dijital cüzdanı Hepsipay de çok ilgi gördü. Geçen yıl ilk üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium'u lanse ettik. Burada müşterilerimiz alışverişlerinde ücretsiz kargodan faydalanabiliyor. Kazandığı Hepsipay Papel'leri platformda harcayabiliyor. Aldığı ürünleri istediği gün kolayca iade edebiliyor. Hediye BluTV üyeliğinden faydalanabiliyor.
2022 nasıl geçti?
Pandemide e-ticaret sektörü büyük ivme kazandı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde... 3-4 senede büyüyecek pazar kısa sürede ivmelendi. Pandemi öncesinde penatrasyon yüzde 10'du, 16'lara çıktı. Pandemi sonrası da e-ticarette büyüme devam ediyor. Hepsiburada olarak 94 bin satıcının ürününü müşterilerimize ulaştırıyoruz. Platformumuzda 145 milyon ürün var. Anadolu'daki KOBİ'leri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bir taraftan onların ticaretine ve ihracatına katkıda bulunuyoruz diğer taraftan müşterilerin kolay, hız, güvenli alışveriş yapmasını sağlıyoruz. 2022 3. çeyreğinde aktif müşteri sayısı 11.8 milyon olurken, toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 66 artarak 10.7 milyar TL'ye ulaştı. Sipariş adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak, 17.4 milyona yükseldi.
YERLİ ŞİRKET YERLİ TEKNOLOJİ
2023'ten beklentiniz nedir?
E-ticarette de genel ticarette de temel faktör
müşteri deneyimi… Müşteri deneyimine
önem vermek, ona istediği ürünü ihtiyaç duyduğu
gün sunmak gerekiyor. Bu alana yatırım
yapmaya devam edeceğiz. Hepsijet kargo şirketimizle
7 farklı bölgede, 7/24 teslimat yapıyoruz.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde akıllı
operasyon merkezlerimiz var. Aldığınız ürün
Adana'daki esnafın deposundaysa size teknoloji
ve tedarik altyapımızla getiriyoruz. Bu yıl finansal
hizmetler de ön planda olacak. Hepsipay ile
müşterilerimizin hayatına daha fazla dokunmak
istiyoruz. Önümüzdeki dönemde odak
noktalarımızdan birisi de e-ihracat olacak.
Hepsiburada Global'le Azerbaycan'dayız.
Markayı farklı ülkelere de götüreceğiz. Mottomuz
'iyi ki varsın Hepsiburada'… Girdiğimiz her coğrafyada
da mottomuz bu olacak. Türkiye'nin yerli
e-ticaret markası olarak bu alanda çalışmaya
devam edeceğiz. Yapay zekaya yatırım
yapıyoruz. Sektörde
Amerikalı, Çinli
rakipler var. Biz de
kendi teknolojimizi
dünya standartlarında
oluşturuyoruz.
E-TİCARET YASASI YATIRIMI REKABETİ ARTIRIR
E-ticaret Yasası hakkında ne dersiniz?
1 Ocak 2023 itibarıyla
reklam, promosyon ve satıcıların
ödeme şartlarında
etki edecek maddeler
yürürlüğe girdi. Bu
kanunun e-ticaretin
adil, şeffaf, rekabet
yaklaşımıyla
yapılması
yönünde bir adım olarak atıldığını,
bu yönde atılan tüm
adımların da sektöre katkı
sağlayacağını düşünüyoruz.
Yerel oyuncular olsun,
yabancılar olsun sektöre
olan yatırımın, odaklanmanın
doğru rekabet şartlarında
artmasını bekliyoruz. Biz
yeni çerçeveyle de çalışmaya
devam edeceğiz.