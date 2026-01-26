GNÇYTNK başvuruları başladı

Türkiye'nin Turkcell'i, genç yeteneklerin kariyerlerine kendi yollarını çizerek başlamalarını destekleyen işe alım programı GNÇYTNK için başvuruları başlattı. Geçen yıl 62 bin 500'den fazla başvuru ile rekor katılıma ulaşan programda GNÇYTNK Full Time ve GNÇYTNK Part Time olmak üzere iki kategori yer alıyor. 3 ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl deneyimli yeni mezunlar programa katılabiliyor. 3. sınıf öğrencileri Part Time, 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar ise Full Time seçeneğine başvuru yapabiliyor.

ERKAN DURDU: YETENEKLERİNİ GÖSTEREBİLECEĞİN BİR KARİYER BAŞLANGICI İÇİN TURKCELL SANA UYAR!

GNÇYTNK programı ile bugüne kadar bin 500'den fazla genç yeteneği Turkcell'e kazandırdıklarını belirten Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, şunları söyledi: "Turkcell olarak her gencin kendi yeteneğine ve hayaline uyan bir yolu olduğuna inanıyoruz. Gençlerimize sadece bir iş değil, kendilerini keşfedebilecekleri, deneme cesareti bulabilecekleri ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir alan sağlıyoruz. GNÇYTNK'i de bu bakışla tasarladık. Çünkü insana değer verdiğinizde ortaya çıkan şey sadece başarı değil; sürdürülebilir bir gelecek oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da 'Yeteneklerini gösterebileceği bir kariyer başlangıcı için Turkcell sana uyar!' diyerek, gençlerimizi GNÇYTNK programımıza başvurmaya davet ediyoruz."

Turkcell'de kendilerine en uygun kariyer başlangıcına adım atmak isteyen adaylar, çeşitli aşamalardan geçecek. Genel yetenek değerlendirmesi, grup vaka çalışmaları, İngilizce, video-panel mülakatları gibi aşamaları online olarak deneyimleyecekler. Sürece dahil olan tüm adaylar, iş hayatına hazırlıklı başlamalarını sağlayacak eğitim ve sertifika programına katılabilecek. Ayrıca sektörü ve gelecek trendlerini Turkcell yöneticilerinden dinleme fırsatına sahip olacak adaylar; teknolojiden motivasyona, kişisel gelişimden iş hayatına hazırlığa kadar farklı alanlarda yeteneklerini güçlendirecek.

Değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar arasından seçilecek GNÇYTNK'ler, Turkcell Akademi tarafından hazırlanmış olan eğitim olanaklarını da içeren oryantasyon programlarına katılacak. Gençler bu programlarda müşteri odaklılık, inovasyon, dijital trendler, stratejik düşünme gibi konularda eğitim alarak kendilerini geliştirebilecek, fikirlerini duyurabilecek ve Turkcell'de kariyerlerine yön verebilecek.

BAŞVURULAR 12 MART'A KADAR DEVAM EDİYOR

GNÇYTNK Full Time programına 1998 yılı ve sonrası doğumlu, lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, yeni mezun ya da en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar; GNÇYTNK Part Time programına ise lisans 3. sınıf öğrencileri, kariyerim.turkcell.com.tr/genc-yetenek sayfasından başvurabilecek. Programa son başvuru tarihi 12 Mart 2025.

TURKCELL'DE ÇALIŞANLARA ÖZEL KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ YAN HAKLAR

Turkcell bünyesinde kariyerine başlayan gençler, kişiselleştirilmiş yan haklardan faydalanıyor. Her çalışanın kendi yaşam tarzına, önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre seçim yapabildiği Flex Menü sayesinde özel sağlık sigortası, yemek kartı, bireysel emeklilik, çocuk eğitim yardımı, sağlıklı yaşam paketleri, alışveriş çekleri ve Paycell uygulamasına bakiye yüklemeleri arasından tercih yapabiliyorlar. Ayrıca kıdem yılına göre gram altın hediyesi, evlilik ve bebek paketleri, kreş yardımı, karne günü izni, doğum günü izni ve o güne özel sosyal sorumluluk bağışları, özel gün hediyeleri, mağaza ve dijital platform indirimlerinden yararlanıyorlar. Turkcell Plazalarda çalışanlara özel diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, pedagog, dişçi, işyeri hekimi, spor salonu gibi hizmetler de yer alıyor.