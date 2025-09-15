Göğsümüzü gere gere pazara sunduk

Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı'nda Togg'un yerini alması ülke olarak göğsümüzü kabartırken, Almanya'da yaşayan vatandaşlara da büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Rengini Rize'nin yeşilinden, Mardin'in meşhur badem şekerinden ve Gemlik'ten alan Togg'larla on binler memleket özlemi giderdi. Münih'te bir grup gazeteci ile bir araya gelen Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Togg ülkemiz için gerçekten tarihi bir kilometre taşı. Bu kilometre taşını yurtdışına taşımak ise heyecan verici. Burası otomobil sektörünün kalbi konumunda. Otomotiv endüstrisindeki gücüyle öne çıkan Almanya'ya aracımızı getirerek 'Bu pazarda biz de varız' diyoruz. Ürünümüzün kalitesinden de eminiz. Korksaydık, tereddütümüz olsaydı gelip burada boy göstermezdik" dedi.Avrupa'da yaşayan vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını söyleyen Tosyalı, "Ancak Avrupa'da bir aracın trafiğe çıkması için birçok proses söz konusu. Bunların hepsini başarıyla geçtik ve göğsümüzü gere gere pazara sunduğumuz bir aracımız var" dedi.Projenin başından beri "Önce ülkemizde başarılı olup, sonra Avrupa pazarlarına açılacağız" dediklerini hatırlatan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş ise, "Avrupa yolculuğumuzu Almanya ile başlatıyoruz. Hem T10X hem de T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya'da ön siparişe açıyoruz. İlk adımı Almanya'dan atma kararı aldık. Sırada İtalya ve Fransa var" dedi. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Avrupalıları da hedeflediklerini söyleyen Tosyalı, "Almanlar da aracımızı çok beğendiler. Hatta birbirlerine gösterdiklerine de şahit oluyoruz" diye konuştu.29 Eylül'de satışına başlanacak araçların fiyat politikasına ilişkin ise Tosyalı şunları kaydetti: "Bizim bir fabrika çıkış fiyatımız var. Bir ürünün fiyatı her ülkede, o ülkedeki vergilere göre farklılıklar içerebilir. O üzerindeki mali, vergisel yüklerden kaynaklanan sonuçlar. Yani netice bizim için değişmiyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV miktarları ile Almanya'da satışta uygulanan miktarlar tabii ki değişiklikler gösteriyor. Bu da KDV'si, ÖTV'si. Aracın fiyatını, nihai fiyatını belirliyor. Bizim fabrika çıkış fiyatımız Almanya'da Türkiye'den daha ucuza olmayacak, bunu biliyoruz."İç pazarda talebin artarak devam ettiğini söyleyen Tosyalı, halen 75 bin civarında aracın trafikte olduğunu yıl sonuna kadar bu sayının 10 binleri bulmasını beklediklerini dile getirdi. Togg'un vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü dile getiren Tosyalı, "Daha küçük ve daha ekonomik bir model üretmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.2021 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı BMC ile ilgili sorulara da yanıt veren Tosyalı, şu bilgileri paylaştı: "Yaptığımız yatırımlar ve uluslararası pazarlarda sahip olduğumuz güçlü itibar sayesinde BMC, ülkemiz savunma sanayinin yüz akı oldu. ALTAY Tankı projesini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Yeni ALTAY Tankı'nı üreteceğimiz fabrika için Ankara'yı seçtik, fabrika kurulumu için gerekli araziyi de kendi özkaynaklarımızla finanse ettik. Daha önce bu yatırım için planlanan Karasu'daki araziyi de devletimize teslim ettik. Ankara BMC Üretim Kompleksimizi yaklaşık 1000 dönümlük bir alanda çok büyük bir kampüs olarak tasarladık ve tamamladık. Kompleksimiz içerisinde BMC POWER Tesisimiz ve BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisimiz olmak üzere iki ana tesis var. Yaklaşık 300 dönümlük tank ve diğer zırhlı araçların farklı arazi koşullarında testlerinin yapılabileceği bir de test sahamız var. BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisimizde, başta ALTAY Tankımız olmak üzere birçok paletli ve tekerlekli zırhlı aracı imal etmeye başladık. ALTAY Tankı'nın seri üretimine bu fabrikada devam ediyoruz."