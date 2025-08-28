Gök Vatan’a çelik göz Oğulbey’e teknoloji üssü

TÜRK savunma sanayinin devlerinden Aselsan, teknolojik yeteneğini daha ileri taşıma ve seri üretim kapasitesini artırma konusunda iki önemli adım attı. Geleceğin komuta kontrol sistemlerinin, ileri haberleşme ağlarının, kuantum teknolojilerinin ve yapay zekâ tabanlı savunma algoritmalarının geliştirileceği öncü bir merkez olarak tasarlanan Aselsan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atıldı. Aselsan'ın seri üretim kapasitesini yüzde 40 oranında artıracak 14 yeni tesisin de açılışı yapıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Oğulbey Teknoloji Üssü ile ASELSAN'ın gelecek 50 yılını inşa edeceğimiz 6 bin 500 dönüm alanda, 1.5 milyar dolar değerinde, Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma yatırımının temelini attık. Türkiye, Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisine de kavuşmuş oldu" dedi. Tesisin etrafının 20 kilometre, uçtan uca 900 futbol sahasından büyük bir alan olduğuna dikkat çeken Akyol, "Tesis, kendi 'gök vatan'ımızı daha güvenli hale getirecek yeni nesil hava savunma teknolojilerini daha yüksek adetlerde geliştirip üretmeye ve ihracat odaklı büyümemizi desteklemeye imkân sunacak. Tesiste önümüzdeki 5 yılda 5 bini aşkın nitelikli istihdam sağlanack" diye konuştu.

460 MILYON DOLAR

Akyol, ASELSAN'ın 50'nci yılında "sistemler sistemi" olarak adlandırılan Çelik Kubbe'ye ait 47 ayrı unsuru envantere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Akyol, "Envantere teslim edilen ürünler 460 milyon dolar değerinde. Bunlar tamamıyla yerli ve milli mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş ve Türkiye'nin gök vatanına büyük bir kalkan olacak sistemler" dedi.