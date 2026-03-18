Gökbey Helikopteri uçuş onayını aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin sertifikasını Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e verdi. Bakan Uraloğlu, "Gökbey, tam 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün verdiği tip sertifikasına kavuştu" dedi. Törene, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da katıldı. Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli üretim, vatanımızın güvenliği, ekonomimizin bağımsızlığı ve geleceğimizin teminatıdır. Bugün burada kutladığımız başarı da işte bu anlayışın somut bir meyvesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 24 yılda yerli sanayimizi geliştirerek; Savunma sanayi ürünleri, makine, medikal, ulaştırma, elektrikelektronik ve haberleşme sektörleri gibi birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk" dedi. Uraloğlu, savunma sanayii alanında dünya güç dengelerini değiştiren İHA/SİHA teknolojilerine başladıklarını, Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi platformlarla gökyüzünde söz sahibi olduklarını söyledi.

