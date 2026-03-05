Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Goldman, petrol fiyat tahminini 10 dolar yükseltti

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle petrol fiyatı tahminini yukarı çekti. Bankanın ortalama fiyat tahmini 10 dolar arttı.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin şiddetlenmesi nedeniyle Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti. Banka açıklamasında Hürmüz Boğazı'na da değinerek petrol fiyatları için bekledikleri seviyeleri açıkladı.

Goldman Sachs açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Orta Doğu'daki petrol ihracatı ve üretimin önemli ölçüde aksaması nedeniyle brent petrol 80 doların biraz üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışlarında kademeli bir toparlanmadan kaynaklanan rahatlama dolayısıyla brent petrolün mart ayında 80 dolar seviyelerinde işlem göreceğini tahmin ediyoruz.

FİYAT TAHMİNLERİ 10 DOLAR ARTTI

Brent petrol için 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin ortalama fiyat tahminimizi 10 dolar artırarak 76 dolar/varil'e ve WTI için de 9 dolar artırarak 71 dolar/varil'e yükseltiyoruz.

Bankanın bir önceki fiyat tahmini brent petrol için 66 dolar, WTI için 62 dolardı.

