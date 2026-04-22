Haberler Ekonomi Haberleri Goldman Sachs CEO'su Solomon'dan resesyon açıklaması: Bir tweet uzağımızda
Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:20

Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon, sosyal medyanın ekonomiye yönelik kararlara ilişkin etkisine dikkat çekerek ekonomik daralma riskinin "yalnızca tek bir tweet uzağında" olunduğunu söyledi.

Manhattan'daki Paley Center for Media bünyesinde gerçekleştirilen röportajda açıklamalarda bulunan Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon, ABD ekonomisindeki resesyon riskinin bir sosyal medya mesajına bağlı olduğunu ifade etti.

Mevcut resesyon öngörülerinin hala oldukça düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini anlatan Solomon, finansal piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social platformu üzerinden paylaştığı iletilerle yaşadığı sert dalgalanmalara dikkat çekti. Solomon, ekonomik daralma riskinin "yalnızca tek bir tweet uzağında" olunduğunu söyledi.

Trump'ın geçtiğimiz hafta İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmama kararı aldığına yönelik İran makamlarınca doğrulanmayan açıklaması sonrasında borsalarda yükseliş, petrol fiyatlarında ise gerileme yaşanmıştı.

Trump yönetiminin kritik kararları öncesinde piyasalarda gerçekleşen olağanüstü işlemler yatırımcıların milyonlarca dolar kazanç elde etmesine yol açarken piyasa denetçileri ise bu işlemlerin bilgi sızıntısı ihtimali nedeniyle incelenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#GOLDMAN SACHS #DONALD TRUMP #TRUTH SOCİAL #HÜRMÜZ BOĞAZI

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
