Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:13

Goldman Sachs: Çin ekonomisindeki güçlü büyüme yeni teşvik ihtiyacını azaltıyor

Goldman Sachs ekonomistleri, Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde performans göstermesinin, kısa vadede ek politika teşviklerine duyulan ihtiyacı azalttığını değerlendirdi.

Banka tarafından yapılan analizde, Çin'in açıkladığı güçlü gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin hem piyasa beklentilerini hem de kurumun kendi öngörülerini aştığına dikkat çekildi.

Ekonomistler ayrıca, bu ay gerçekleştirilecek politbüro toplantısında kapsamlı ve büyük ölçekli yeni teşvik adımlarının gündeme gelmesini beklemediklerini ifade etti.

Goldman Sachs, Çin ekonomisine ilişkin orta vadeli projeksiyonlarını da korudu. Buna göre kurum, 2026 ve 2027 yılları için reel GSYH büyüme tahminini yüzde 4,7 seviyesinde sabit tuttu.

