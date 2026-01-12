Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Goldman Sachs: Enflasyondaki yavaşlama, TL'deki kayıp hızını azaltabilir
Giriş Tarihi: 12.01.2026 14:26

Goldman Sachs: Enflasyondaki yavaşlama, TL'deki kayıp hızını azaltabilir

Goldman Sachs analistleri, Türkiye'de manşet enflasyonun 2026 yılında da düşüş eğilimini sürdüreceğini, bunun da Türk lirasındaki değer kaybı hızında sınırlı da olsa bir yavaşlamaya neden olabileceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs: Enflasyondaki yavaşlama, TL’deki kayıp hızını azaltabilir
  • ABONE OL

Goldman Sachs'ın 10 Ocak tarihli küresel döviz raporunda analistler Kamakshya Trivedi ve Michael Cahill, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi durumunda carry trade pozisyonlarındaki düşüşün, lirada aylık getirilerin yüzde 1-1,5 aralığında kalmasına engel olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Raporda, politika yapıcıların reel ticaret ağırlıklı döviz kurunun belirgin biçimde değer kazanmasına izin vermemeye özen gösterdiği vurgulandı.

Banka, bu görüşe yönelik en büyük riskin, hala göreli olarak düşük likiditeye sahip döviz piyasalarında yüksek pozisyonlanma olduğunu belirterek; olası bir negatif şokta bu pozisyonların hızla terse dönebileceği uyarısında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Goldman Sachs: Enflasyondaki yavaşlama, TL'deki kayıp hızını azaltabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz