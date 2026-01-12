Goldman Sachs: Enflasyondaki yavaşlama, TL’deki kayıp hızını azaltabilir

Goldman Sachs'ın 10 Ocak tarihli küresel döviz raporunda analistler Kamakshya Trivedi ve Michael Cahill, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi durumunda carry trade pozisyonlarındaki düşüşün, lirada aylık getirilerin yüzde 1-1,5 aralığında kalmasına engel olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Raporda, politika yapıcıların reel ticaret ağırlıklı döviz kurunun belirgin biçimde değer kazanmasına izin vermemeye özen gösterdiği vurgulandı.

Banka, bu görüşe yönelik en büyük riskin, hala göreli olarak düşük likiditeye sahip döviz piyasalarında yüksek pozisyonlanma olduğunu belirterek; olası bir negatif şokta bu pozisyonların hızla terse dönebileceği uyarısında bulundu.