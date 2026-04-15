Goldman Sachs, iki Türk bankası için hedef fiyatlarını güncelledi. İşte o iki banka...

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüne yönelik paylaştığı son analiz raporunda iki büyük özel bankanın hisse senetlerine yönelik projeksiyonlarını aşağı yönlü güncelledi.
Analiz kapsamında Akbank hisseleri için öngörülen hedef fiyat 105 liradan 93 liraya çekildi.
Yayımlanan raporda bir diğer güncelleme Yapı Kredi hisselerinde gerçekleşti. Yapı Kredi için daha önce 53 lira olarak belirlenen hedef fiyat seviyesi 48 lira olarak revize edildi.
YATIRIM TAVSİYESİ KORUNDU
Aşağı yönlü güncellemeye rağmen raporun sonuç bölümünde iki banka için de yatırım tavsiyeleri "Al" seviyesinde korundu.