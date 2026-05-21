Goldman Sachs uyardı: Küresel petrol stoklarında tarihi düşüş yaşanıyor

Goldman Sachs'ın 20 Mayıs tarihli analizinde, görünür petrol stoklarının günlük 8,7 milyon varil azaldığı belirtilirken, bu rakamın çatışmaların başladığı dönemden bu yana görülen ortalama düşüş hızının yaklaşık iki katı olduğu vurgulandı.
Analistler, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ihracatının normal seviyelerin yalnızca yüzde 5'i civarında kaldığını ve fiziksel piyasadaki sıkışıklığın giderek arttığını ifade etti.
Küresel enerji piyasalarının benzeri görülmemiş bir arz şokuyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, savaş öncesinde oluşturulan stokların hızla eridiği ve bazı ülkelerin fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla stratejik rezervlerini devreye aldığı aktarıldı.
International Energy Agency Başkanı Fatih Birol da ticari petrol stoklarındaki hızlı düşüşe dikkat çekerek, çatışmalar sona erse bile piyasada ekim ayına kadar ciddi arz açığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Goldman Sachs'a göre stok kayıplarının büyük bölümü deniz taşımacılığındaki gerilemeden kaynaklanırken, Avrupa'nın jet yakıtı ithalatı da 2025 ortalamasının yüzde 60 altına düştü.