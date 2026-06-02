Goldman Sachs uyardı: Yapay zeka dönüşümünde en çok Z kuşağı etkileniyor

Goldman Sachs'ın raporunda, yapay zekanın ABD'de aylık ortalama 16 bin net iş kaybına yol açtığı, en fazla etkilenen grubun ise Z kuşağı ve genç çalışanlar olduğu belirtildi. Görünürdeki düşüşün ise veri merkezi yatırımlarının oluşturduğu geçici istihdamdan kaynaklandığı ifade edildi.

GEÇİCİ İSTİHDAM ARTIYOR, KALICI İŞLER SINIRLI

Verilere göre yapay zeka altyapısını destekleyen veri merkezleri yaklaşık 212 bin kişiye iş sağlarken, elektrik, soğutma ve inşaat gibi alanlarda da aylık yaklaşık 9 bin yeni pozisyon oluştu. Ancak uzmanlar, bu işlerin büyük bölümünün geçici olduğunu ve projeler tamamlandığında istihdamın azalacağını vurguluyor.

American Edge Project verilerine göre 4,7 milyon geçici işin yalnızca 697 bini kalıcı pozisyona dönüşebilecek. Kalıcı işlerin de büyük ölçüde teknik bakım ve altyapı alanlarında yoğunlaşacağı ifade ediliyor.

İŞTEN ÇIKARMALARDA ARTIŞ

Yapay zekanın yoğun kullanıldığı sektörlerde işten çıkarmaların da hızlandığı kaydedildi. Pazarlama, müşteri hizmetleri, tasarım ve yazılım gibi alanlarda yalnızca nisanda 21 bin 900 kişinin işini kaybettiği, bunun 2023'ten bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Son üç yılda yapay zeka bağlantılı toplam iş kaybının 136 bine ulaştığı aktarıldı.

Z KUŞAĞI DAHA FAZLA BASKI ALTINDA

Rapora göre yapay zeka kullanımının arttığı sektörlerde 30 yaş altı çalışanların işsizlik oranlarında yükseliş gözleniyor. Üretken yapay zekanın verimliliği artırmasına rağmen, bu kazanımların daha çok deneyimli çalışanlara ve şirketlere yansıdığı, genç mezunların ise iş bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.

ABD'de işletmelerin yaklaşık yüzde 19,5'inin yapay zeka kullandığı, bu oranın kısa sürede yüzde 22,7'ye çıkmasının beklendiği bildirildi. Uzmanlar, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde daha geniş sektörlere yayılacağı uyarısında bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör