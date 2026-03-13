Goldman Sachs’dan TCMB için kritik faiz beklentisi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.03.2026 10:57

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki toplantısında politika faizini 300 baz puan artırabileceğini öngördü.

Goldman Sachs analistleri, İran'daki savaşın devam etmesi veya enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gecelik borç verme faizini yüzde 40 veya üzerine çıkarabileceğini belirtti.

Clemens Grafe ve ekibinin 12 Mart tarihli notuna göre, bu iki faktör enflasyonun daha yüksek gerçekleşmesine veya rezerv kayıplarının artmasına yol açabilir.

Analistler, 22 Nisan'da yapılacak PPK toplantısında böyle bir faiz artışının gündemde olabileceğine dikkat çekti.

Daha önceki toplantıda, Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakarak değişiklik yapmamıştı.

