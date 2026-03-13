Goldman Sachs’dan TCMB için kritik faiz beklentisi

Goldman Sachs analistleri, İran'daki savaşın devam etmesi veya enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gecelik borç verme faizini yüzde 40 veya üzerine çıkarabileceğini belirtti.

Clemens Grafe ve ekibinin 12 Mart tarihli notuna göre, bu iki faktör enflasyonun daha yüksek gerçekleşmesine veya rezerv kayıplarının artmasına yol açabilir.