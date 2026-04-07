Goldman Sachs’tan bakır uyarısı: Hürmüz Boğazı kapanırsa fiyatlar daha da düşebilir

Analist Aurelia Waltham ve ekibi, notlarında boğazdaki akışların planlanandan uzun süre kesintiye uğraması halinde enerji fiyatlarının yüksek seyredeceğini ve bu durumun küresel büyümeyi yavaşlatacağını vurguladı. Artan belirsizlik, son bir ayda temel metallere yönelik satış baskısını güçlendirdi.

Londra Metal Borsası'nda bakır, Şanghay saatiyle 11:25 itibarıyla ton başına 12 bin 400 dolara çıkarak yüzde 0,3 artış kaydetti. Goldman Sachs'ın temel senaryosuna göre boğazın Nisan ortasından itibaren yeniden açılması bekleniyor, ancak bakır hâlihazırda ton başına yaklaşık 11 bin 100 dolarlık adil değerinin üzerinde işlem görüyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tehditlerinin ardından bakır fiyatları yaklaşık yüzde 7 düşüş gösterdi.

Analistler, ABD dışındaki sıkı piyasa koşulları ve stratejik stoklamanın bakırı desteklediğini belirtti. Ancak küresel ekonomide olası olumsuz senaryonun gerçekleşmesi durumunda bu desteklerin sınırlı kalabileceği uyarısı yapıldı. Notta, "Bakır fiyatı mevcut seviyede temel göstergelerle desteklenmiyor; ekonomik görünüm kötüleşirse metale daha fazla düşüş riski söz konusu" ifadeleri yer aldı.

Banka, 2026 yılı için bakırın ortalama fiyat tahminini 12 bin 850 dolardan 12 bin 650 dolara düşürdü. Mevcut fiyatlar ise ton başına yaklaşık 12 bin 850 dolar seviyesinde seyrediyor.