Goldman Sachs’tan TCMB için faiz tahmini: İndirim için 4. çeyrek işaret edildi

Goldman Sachs ekonomistleri, Nisan ayında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yılın dördüncü çeyreğine kadar sabit tutacağını öngördü.

Söz konusu analizde, faiz indirimi sürecinin ise 4. çeyrekten sonra başlayarak oranların yüzde 34 seviyesine çekilebileceği ifade edildi.

Raporda, olası faiz indirimlerinin zamanlamasının Körfez bölgesindeki jeopolitik gelişmeler ve küresel enerji fiyatlarının seyrine bağlı olacağı vurgulandı. Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26'da sabit tutarken, Nisan'da yüzde 32,4 olarak açıklanan enflasyonun yukarı yönlü riskleri artırdığına dikkat çekti.

Ayrıca TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 14 Mayıs'ta açıklayacağı enflasyon raporunun, bankanın bu şoklara nasıl yanıt vereceğini anlamak açısından kritik önemde olacağı belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör