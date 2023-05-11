‘Gönül Bağı Pasajı’ bir ayda 1.000’den fazla eve ulaştı

TURKCELL'IN deprem sonrası afet bölgesini iyileştirmek için hayata geçirdiği 'Gönül Bağı Pasajı' ilk meyvesini verdi. Pasaj, vitrinini açtığı depremzede esnafın ve yerel üreticinin emeğini, bir ayda 1000'den fazla haneye ulaştırdı. Pasajda deprem bölgesindeki satıcıların elinden çıkan gıdadan bitki ve dekorasyona, takıdan aksesuvara kadar yaklaşık 500 yerel ürün bulunuyor. Kısa sürede ürün sayısı 1.000'in üzerine çıkacak, bu projeyle herhangi bir kâr amacı da güdülmüyor. Destek programı ilk etapta 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Turkcell Bireysel Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Şehirlerin simgesi haline gelen çarşıları Pasaj'la dijitalleştiriyoruz" dedi.