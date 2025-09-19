Google yayın devleriyle masaya oturuyor

Wall Street Journal'ın yayınladığı habere göre, Google, Youtube ve Facebook gibi dijital mecraları bünyesinde bulunduran Meta Platformu son aylarda Axel Springer, Fox Corp ve News Corp gibi medya şirketleriyle yapay zeka ürünlerine entegre edilmek üzere haber içeriklerinin lisanslanması için görüşmelerde bulundu. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, görüşmelerin Meta'nın yapay zeka ürünlerinde kullanılmak üzere haber ve diğer materyallerin lisanslanması üzerine yoğunlaştığı, ancak bazı görüşmelerin henüz ön aşamada olduğu belirtildi. ChatGPT üreticisi OpenAI ve Jeff Bezos destekli girişim Perplexity haber kuruluşlarıyla benzer yapay zeka ortaklıkları kurdu. Reuters, 2024 yılında Meta Platforms ile içerik lisanslama anlaşması imzaladı. Amazon, mayısta The New York Times ile ortaklık kurarak gazetenin editoryal içeriğini Alexa gibi yapay zeka ürünlerinde kullanmasına izin verdi.