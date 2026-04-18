Göz tedavisinde fiyat değil güven öne çıkıyor

Göz sağlığı alanında lazer ve akıllı lens operasyonlarına yönelik talep artarken, tüketici kararlarının merkezinde maliyet değil güven yer alıyor. Dünyagöz Hastaneler Grubu'nun FutureBright Group iş birliğiyle pazar araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 89'u için göz operasyonuna karar verme aşamasında en kritik faktör cerrahın deneyimi olarak ortaya çıkıyor. Operasyon sürecinde tasarruf arayışı var olsa da nihai karar cerrah deneyimi, uzmanlık, referans ve şeffaflık ekseninde şekilleniyor. Veriler, günümüzde "fiyat değil güven odaklı" bir karar mekanizmasının öne çıktığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 65'i, yalnızca ilgili alanda uzmanlaşmış doktor veya kuruma güvendiğini belirtiyor. Bu durum, göz gibi kritik bir organda geri dönüşü olmayan hata korkusunun karar mekanizmasında belirleyici olduğunu ortaya koyarken, branş hastaneciliğinin önemine referans veriyor.

TECRÜBELİ HEKİMLER ÖNE ÇIKTI

Dünyagöz Hastaneler Grubu CEO'su Güçlü Batkın, "Bu araştırma, toplumun göz sağlığına bakışı noktasında stratejik bir önem taşıyor. Hastaların karar mekanizmasında 'fiyat' yerine 'güven' ve 'uzmanlığı' koymuş olması, branş hastaneciliğinin ve tecrübeli hekim kadrosunun önemini kanıtlıyor" dedi. FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula da, "Araştırma bize insanların neye baktığını değil, nasıl karar verdiğini de anlattı" ifadelerini kullandı.