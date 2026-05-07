Gözler 12. Yargı Paketi’nde! Süresiz nafaka kalkacak mı? İşte detaylar...

12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar devam ederken, düzenleme kapsamında toplumun büyük bölümünü ilgilendiren önemli başlıkların yer alması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre nafaka sistemi ve boşanma süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler gündemde bulunuyor.

NAFAKA SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Yapılması planlanan düzenlemeler arasında süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması öne çıkıyor. Bu kapsamda nafaka süresi için alt limitin 5 yıl olarak belirlenmesi değerlendiriliyor.

Uzun yıllar süren evliliklerde ise nafaka süresinin belirlenmesinde hakime takdir yetkisi tanınması hedefleniyor. Evlilik süresinin yarısının esas alınabileceği belirtilirken, örneğin 20 yıllık bir evliliğin sona ermesi durumunda 10 yıl nafaka ödenmesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra, eşlerin uzun süre ayrı yaşamasının da boşanma nedeni kabul edilmesine yönelik bir düzenleme hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

YARGI SÜREÇLERİNDE HIZLANDIRMA HEDEFİ

Paket kapsamında yargılamaların daha hızlı ilerlemesine yönelik adımlar da yer alıyor. Buna göre hakimlerin hukuki değerlendirme gerektiren konularda bilirkişiye başvurmasının sınırlandırılması planlanıyor.

Ayrıca duruşmalar arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesi amaçlanıyor. Eğer bu süre aşılırsa, hakimin gecikmeye ilişkin makul gerekçesini yazılı olarak açıklamasının zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor.

