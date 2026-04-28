Giriş Tarihi: 28.04.2026

Gözler Fed’in faiz kararına çevrildi

Gözler Fed’in faiz kararına çevrildi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı için geri sayım başladı. Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı yeni adım, piyasaların yönünü tayin edecek. Fed Para Politikası Kurulu nisan ayı faiz kararı 29 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.00'da açıklanacak. Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak. Uzmanlar, iş gücü piyasasına ilişkin devam eden risklerden dolayı Fed'in faiz indirimlerine bu yıl devam edeceğini öngörüyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, bankanın dümenindeki sekiz yılın sonuna yaklaşan Powell, görev süresi 15 Mayıs'ta resmi olarak dolmadan önceki son FOMC toplantısına 28-29 Nisan'da başkanlık edecek. .

Gözler Fed’in faiz kararına çevrildi
