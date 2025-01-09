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Giriş Tarihi: 10.1.2025

GSS’ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
GSS’ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Aile hekimleriyle ilgili önemli düzenlemeler de içeren Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hastalara bakabilecek, akupunktur (cilt üzerindeki belirli noktalara çok ince iğnelerin batırılması) ve fitoterapi (bitkisel ilaçları tıpta kullanma) uygulayabilecek. Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar ücretli hale gelecek. Katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak. Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.
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GSS’ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi
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