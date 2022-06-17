GSYİH Nedir? Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Ne Demek, GSYH Anlamı Ne?

GSYİH, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla kavramının kısaltılmış halidir. Kısacası gayri safi kelimesi ''eskime''yi ele alırken, yurtiçi kelimesi, ''ülke sınırlarını'', hasıla kelimesi ise ''sonuç'' anlamını ifade etmektedir. Vatandaşlar, çoğunlukla boş zamanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetleri, refaha fayda sağladığını iddia etseler de, bunlar; gayri safi yurt içi hasıla hesabı içine doğrudan şekilde katılamaz. Dilerseniz; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ne demek, GSYH anlamı ne? Sorularının cevaplarını detaylıca inceleyelim...

GSYİH Nedir?

GSYİH; gayrisafi yurt içi hasıla ifadesinin kısaltılmasını ifade etmektedir. GSYİH, belirli bir zaman aralığında üretilmiş olan tüm ürünlerin, piyasa içerisindeki ekonomik karşılığı olarak ifade edilmektedir. Gayri safi yurt içi hasıla ifadesi, genellikle herhangi bir toplumun refah düzeyinin ölçülüp değerlendirilmesi üzerine kullanılan bir değer olarak bilinmektedir.

Gayri safi yurt içi hasıla, kabataslak bir gösterge olarak açıklanabilir. Bunun sebebi ise; negatif dışsallıklar, ev üretimi, boş zaman faaliyetleri ve kayıt dışı ekonomi gibi unsurların hesaba katılamamasıdır. Bahsi geçen tüm bu unsurlar hesaplama dışında bırakılmaktadır.

GSYH Nedir?

Yurtiçinde, belirli bir zamanı ele alarak, üretilmiş olan bütün malların, hizmetlerin ve ürünlerin para şeklindeki karşılığına GSYİH yani Gayri Safi Yurtiçi Hasıla denmektedir. Ayrıca, kişi başına düşen GSYİH değeri hesaplanabilmektedir. Fakat bu hesaplama durumunda dikkat edilmesi gerekilen şey; yaşamak için gerekli bulunan maliyetten, enflasyon oranındaki tüm farklılıkları eksiltmek olarak bilinmektedir. Bu sebeple, GSYİH ifadesi; kişi başına düşen alım gücünün hesaplanmasında ve bulunmasında başvurulan çalışma şeklidir. Ülke ekonomisi ve uluslararası pazar karşılaştırılmasında da bu GSYH - GSYİH terimine başvurulmaktadır.

GSYH Ne Demek?

TDK tarafından; TDK Kısaltmalar Dizini isimli klasör içerisinde yer alan, GSYH kısaltmasının açılımı; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla olarak ifade edilmiştir. GSYİH, yatırımcılara, politika yapıcılara ve işletmelere stratejik karar verme konusunda rehber görevi gören çok elzem bir araç olarak kabul edilmektedir.

Bir ülkenin GSYİH durumunun hesaplanması, tüm kamu ve özel tüketimini, yatırımları, devlet harcamalarını, ödenmiş inşaat maliyetlerini, dış ticaret dengesini ve özel envanterlere ilavelerini kapsamaktadır.