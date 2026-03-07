Gübre ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı

Ticaret Bakanlığı, "bölgedeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak, tarım sektöründe üreticilerin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla, gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergilerinin sıfırlandığını" bildirdi.

Karara ilişkin düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

AMAÇ ARZ GÜVENLİĞİ VE FİYAT İSTİKRARI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, temel gıda ürünleri ve tarımsal ham maddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilmesi ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca üretici ve tüketici refahının korunmasının da öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ticaret politikalarının tüm araçlarının başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde kullanıldığı vurgulandı.

"GIDA FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bölgemizdeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla iç ve dış piyasaların yakından takip edilmeye devam edileceği ve üretici ile tüketiciyi birlikte koruyacak tedbirlerin alınacağı vurgulandı.