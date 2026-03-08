Gübre hammaddesi üre için ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak İran'a yönelik saldırılar sürecinde gübre sektöründe arz güvenliğini sağlamak için kritik bir adım attı. Türkiye'nin yıllık ihtiyacı olan 2.5 milyon tonluk üre ihtiyacını karşıladığı Rusya, Umman, İran ve Mısır'da gümrük vergileri sıfırlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile azotlu gübrelerin temel hammaddesi olan üre cinsi eşyada gümrük vergileri sıfırlandı. Karar, bölgesel gelişmeler, tedarik süreçlerindeki aksamalar ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildi. Bakanlık, "Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" açıklamasını yaptı. Yıllık 2.5-3 milyon ton üre ihtiyacının yaklaşık 1 milyon tonunu kendisi karşılayan Türkiye, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla 1.5- 2 milyon tonluk bir açıkla karşı karşıya kaldı.Üre ihtiyacının büyük çoğunluğunu Umman, İran ve Mısır'dan karşılayan Türkiye için Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla tüm ülkelerde vergi muafiyeti kaldırıldı. Böylece gübre sektörünün arz güvenliğinin sağlanarak, olası fiyat artışlarının önüne geçilecek. Yeni düzenlemeyi değerlendiren Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Gökhan Uzunoğlu, "Vergi muafiyeti üre ve azotlu gübre ithalatında önemli bir gelişme. Ürün bulma konusunda büyük katkısı olacak. Yükselen fiyatlar karşısında çiftçiye destek verilirse çiftçi için de çok daha iyi olur" dedi.Türkiye'de iki tesisin üre ürettiğini hatırlatan Uzunoğlu, ürede dışa bağımlılığın bitmesi için sanayi yatırımının artırılması gerektiğine işaret etti. Uzunoğlu, "Üre üretmek bakkal açmaya benzemez her bir tesis 350-400 milyon euro seviyesinde yatırım gerektiriyor. Bu hem doğalgaz bağımlılığı hem de yüksek güvenlikli kontrol süreçleri demek. Yerli sanayiye verilecek destek, uzun vadede en büyük çözüm olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!