Gübre ithalatında yeni vergi düzenlemesi: Bazı ürünlerde gümrük vergisi yüzde 0’a indirildi

Giriş Tarihi: 27.04.2026 08:00

Gübre ürünlerine ilişkin yeni vergi düzenlemesi 25 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, 31. fasıl altında yer alan bazı gübre türlerinin gümrük vergisi oranları yeniden düzenlendi.

24 Nisan 2026 tarihli karar doğrultusunda, 31 Aralık 2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararı'nın eki II sayılı listede bulunan 31. fasıl kapsamında yer alan 3102.30.90.00.00 ve 3105.40.00.00.11 G.T.İ.P kodlu ürünlerde vergi oranları güncellendi.

3102.30.90.00.00 G.T.İ.P kodu, "diğerleri" sınıfında yer alan amonyum nitrat ürünlerini kapsıyor. Bu kategori, sulu çözelti formunda olmayan amonyum nitratları içerirken azotlu mineral ve kimyasal gübreler grubunda değerlendiriliyor.

3105.40.00.00.11 G.T.İ.P kodlu ürün ise monoamonyum fosfat (MAP) olarak biliniyor. Amonyum dihidrojenortofosfat adıyla da anılan bu madde, mineral ve kimyasal gübreler sınıfında yer alıyor.

Yeni düzenlemeye göre, amonyum nitrat için 1, 2, 3 ve 4 numaralı sütunlarda gümrük vergisi oranı yüzde 0 olarak korunurken, 5, 6 ve 7 numaralı sütunlarda oran yüzde 6,5 olarak belirlendi.

Monoamonyum fosfat için ise 1 numaralı sütunda yüzde 6,5 oranı uygulanacak. 2, 3, 4 ve 5 numaralı sütunlarda oran yüzde 0 olurken, 6 numaralı sütunda yüzde 3 ve 7 numaralı sütunda yüzde 6,5 seviyesinde düzenleme yapıldı.

Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği açıklandı.

