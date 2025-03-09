Güçlü bir geleceğin kapısını aralıyor

Kadınların gerek çalışan gerekse işveren olarak ciddi oranda yer buldukları alanlardan biri de mutfak mobilyası sektörü. Şirketlerinde beyaz yakalıların yüzde 50'sini kadınlar oluşturduğunu söyleyen Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, "Yönetici kadrosunun ise yüzde 46 gibi güçlü bir kesimi de yine kadın. Ayrıca Türkiye genelindeki 77 münhasır iş ortağımızın yarısı kadın girişimcilerden oluşuyor. Onların farklı bakış açıları ve üretkenlikleri, Lineadecor'un başarısının en önemli yapı taşlarından biri. İstihdam sağladığımız kadın sayısı ile sektörde çok iyi bir pozisyona sahibiz. Kadınların iş hayatına daha fazla katılımı, hepimiz için daha güçlü bir geleceğin kapılarını aralamaktadır" dedi.