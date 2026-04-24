Güçlü ekonomi için güçlü sigorta dönemi

Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı'na seçilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sektörün yeni dönem vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, sigortacılığın Türkiye ekonomisi için artık tamamlayıcı değil, belirleyici bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Sigorta, ekonominin dayanıklılık kalkanıdır; önümüzdeki dönemde bu kalkanı büyüteceğiz" dedi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı'na seçilen ve bünyesinde Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'yı barındıran Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, TSB Başkanı olarak göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk değerlendirmede, küresel ölçekte artan risklerin sigortacılığı stratejik bir konuma taşıdığını ifade etti.
BÜTÜNLEŞİK BİR YAPI
Doğal afetler, iklim krizi, jeopolitik gelişmeler ve demografik dönüşümün etkisine dikkat çeken Yaşar, şu değerlendirmede bulundu: "Artık riskler istisna değil, yeni normal. Bu yeni dünyada sigorta, yalnızca hasar ödeyen bir yapı değil; riskleri yöneten, ekonomiyi dengeleyen ve sürdürülebilirliği sağlayan temel bir mekanizmadır." Yaşar, Türkiye sigorta sektörünün önümüzdeki dönemde 4 ana eksende ilerleyeceğini açıkladı: "Güçlü koordinasyon: Kamu otoriteleri ve tüm paydaşlarla sürekli ve şeffaf iş birliği. Veri ve teknik disiplin: Sağlıklı fiyatlama ve sürdürülebilir rekabet için veri temelli yönetim. Dijital ve insan odaklı dönüşüm: Teknolojiyi araç, insanı merkez alan yeni ekosistem. Sigortanın stratejik konumu: Ekonomik büyüme ve finansal istikrarın ana unsuru." Yaşar, bu yaklaşımın sektörde parçalı yapıdan bütünleşik yapıya geçişi hızlandıracağını vurguladı.
50 MİLYAR DOLAR PRİM
Sektörün uzun vadeli hedeflerine de değinen Yaşar, Türkiye'nin sigortacılıkta küresel ligde üst sıralara çıkacağını belirterek 2030 vizyonuna ilişkin temel hedefleri şöyle sıraladı: "50 milyar dolar prim üretimi, yüzde 4.7 sigortalılık oranı, BES
ve OKS'de 25 milyon katılımcı, 100 milyar dolar fon büyüklüğü, dünya sigorta pazarında ilk 10 hedefi."
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME
Sigorta sektörünün ekonomik sistem içindeki rolüne dikkat çeken Yaşar, şu ifadeleri kullandı: "Sigorta, sadece bireyleri değil ticareti, yatırımı ve üretimi güvence altına alır. Sigorta olmadan sürdürülebilir büyümeden söz etmek mümkün değildir."
ŞEFFAF VE DİSİPLİNLİ
Yeni dönemde önceliklerinin net olduğunu belirten Ahmet Yaşar, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte hareket edeceklerini söyledi. "Şeffaflık, teknik disiplin ve ortak akıl bizim yönetim anlayışımızın temelini oluşturacak" diyen Yaşar, sektörün güven üzerine inşa edileceğini ifade etti. Ahmet Yaşar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Önümüzdeki dönemde amacımız; sigortayı daha geniş kitlelere ulaştırmak, güveni büyütmek ve Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını güçlendirmektir. Çünkü güçlü ekonomi, güçlü sigorta ile mümkündür."