Güçlü Türkiye için buluştular

Turkuvaz Medya Grubu 8 Mart Kadınlar Günü'nde 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Siyaset, iş, sanat, akademi dünyasının önde gelen isimleri kendi hikâyelerini anlatarak, genç nesillere ilham oldu. Zirveye Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı ve TFF Başkanvekili Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'ın yanı sıra komedyen Yasemin Sakallıoğlu, girişimci Ebru Baybara Demir, Psikolog/Yazar Rabia Yavuz, Vakıfbank Altyapı Menajeri Melis Gürkaynak gibi isimler katıldı. İş, siyaset, akademi, teknoloji, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamdaki gücünü vurguladı.

SAVAŞ MUHABİRİ OLMAK İSTEDİM

Bir kaymakam kızı olduğu için çocukluğunun Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde geçtiğini söyleyen Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "Savaş muhabiri olmayı hayal ediyordum ama gelin geldiğim şehre vali oldum" dedi. İletişim fakültesi mezunu olduğu için sahada olacak bir iş planladığını anlatan Yiğitbaşı, kariyer planlamasının farklı yöne evrildiğini anlattı. Halkın kendisine çoğunlukla "Devlet Ana" dediğini anlatan Vali Yiğitbaşı, şunları kaydetti: "Kadınlara cesaret vermeye onların yanında olmaya çalışıyorum. Çünkü kadınların topluma katacağı çok şey olduğuna inanıyorum. Özellikle şehirdeki kız çocukları beni rol model olarak alıyorlar. Onlara ileride olacaksınız diye sorulunca çoğunlukla 'vali olacağım' diye yanıt veriyorlar. Öte yandan Afyon kırsalı çok büyük olan bir il, oradaki kadınlara cesaret ve güç vermeye çalışıyorum."

ÜÇ SAC AYAĞI VAR

AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, zirvede yaptığı konuşmada siyasetin yalnızca profesyonel bir alan olmadığını, toplumun her kesiminden insanın yönetim süreçlerine katkıda bulunduğunu vurguladı. İslam siyaset düşüncesine atıfta bulunarak, kadınların da siyasi, ekonomik ve toplumsal süreçlerde etkin rol almasının gerekliliğine dikkat çekti. Terzioğlu, siyaset felsefesinin üç sac ayağı olarak "Burhan" (değerler), "Sultan" (liderlik) ve "Vicdan" (denetim) kavramlarını ele alarak, kadın ve erkek herkesin ehliyet ve liyakat çerçevesinde yönetimde söz sahibi olması gerektiğini belirtti. Terzioğlu, geçmişten bugüne kadınların siyasette var olma mücadelesinin önemini vurgulayarak, toplumsal değerlerin korunması adına herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

VESAYET YÖN VERDİ

Psikolog Rabia Yavuz da başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldığını ve yıllar sonra tekrar üniversiteye dönme kararı aldığında, toplumun ona çizdiği sınırlarla bir kez daha yüzleştiğini anlattı. Vesayet kültürünün bireylerin hayatına nasıl yön verdiğini ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini nasıl engellediğini vurgulayan Yavuz, özellikle kadınların özgürlüklerinin sınırlandırılmasına dikkat çekti. "Bir söz yeri gelir bize bir pencere açar, bir söz yeri gelir hayatla aramıza duvarlar örebilir" diyen Yavuz, bireyleri kendilerine dayatılan sınırları sorgulamaya ve hayatlarını kendi seçimleri doğrultusunda şekillendirmeye davet etti.



SİYASETTE KADINLARIN TEMSİLİ ARTMALI

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Tanzimat'tan itibaren kadınların eğitim ve toplumsal hayata katılımı için önemli adımlar atıldığını, ancak kadınların siyasetteki yeri ve kamusal alandaki temsillerinin hâlâ eksik olduğunu vurguladı. 1980'ler ve 1990'lar gibi zorlu dönemlerde kadın hakları mücadelesi veren Böhürler, başörtüsü yasağından ötürü yaşadığı zorlukları ve bu süreçteki kadın hakları savunuculuğunun önemini dile getirdi. Ayrıca, 1995 Pekin Konferansı'na katılarak, kadın hakları konusunda geniş bir perspektif kazandığını ve bu bilgileri Türkiye'deki siyaset ve sivil toplum çalışmalarına entegre ettiğini belirtti. Böhürler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kesişen yolunun, kadınların siyasetteki yerini güçlendirmekteki rolüne değindi. AK Parti'nin kadın kurucusu olarak, siyasi alanda kadınların daha fazla yer alması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu mücadelenin, 2014 yılında başörtülü bir milletvekilinin meclise girmesiyle somut bir başarıya ulaştığını ifade etti. Kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri gibi toplumsal sorunlarla ilgili önemli yasaların çıkarılmasında da aktif rol oynadığını belirtti. Böhürler, siyasette kadın temsili oranının artırılmasının hala büyük bir ihtiyaç olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için dayanışma ve birlikteliğin önemini vurguladı.





ÖNÜMÜZDE AŞILMASI GEREKEN TAVANLAR VAR

Akademic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kadınlar olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşabilmek adına hem dünyada hem Türkiye'de daha kat edilecek çok yol, yıkılacak çok fazla ön yargı olduğunu belirtti. Kavak, "İstatistiklere baktığımızda her ne kadar oldukça önemli gelişmeler kaydedilse bile bunların yeterli olmadığını söyleyebiliriz. TÜİK verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı hala erkeklere göre oldukça düşük. Akademik hayatta, siyasette, sağlık sektöründe varlığımız giderek artsa da önümüzde aşılması gereken hala cam tavanlar var. Biz kadınlar yaşamın her alanında mücadele etmekten vazgeçmiyoruz. Bu direnci ise biyolojik gücümüzden alıyoruz. Kadınların biyolojik ve fizyolojik gücü yadsınamaz. Bugüne kadar binlerce doğum gerçekleştiren bir hekim olarak söyleyeceğim ki kadınların gözlerindeki o güç, azim ve kararlılık biz kadın doğumcuları her zaman büyülemiştir. Kadınlar yalnızca doğurganlık açısından değil, dayanıklılık, bağışıklık ve uzun ömür açısından da benzersizdir. Güvenli bir gelecek kurmak için öncelikle kadınların sağlıklı ve mutlu olması gerekiyor. Zira kadınlar nesilleri yetiştiren bireyler olarak büyük bir sorumluluğun altında. Kadının biyolojik gücü; yeni nesillerin sağlıklı ve bilinçli yetişmesinde kritik bir rol oynuyor" dedi.



KADININ GÜÇLENMESİ KALKINMANIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, etkinliğin açılışında kadınların toplumun en etkili ve birleştirici unsuru olduğunu belirterek, eğitimden istihdama, siyasetten ekonomik fırsatlara kadar kadınların güçlenmesinin kalkınmanın önünü açtığını belirtti. Kadınların eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Güngör, "Tüm bu veriler, önümüzde daha gidilecek uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Umarım bir sonraki Kadınlar Günü, bu sorunları aşmak adına ilerleme kaydettiğimiz bir yıl olur" değerlendirmesini yaptı.



