Gümrük beyannamelerine sıkı denetim! 2,5 yılda 28,7 milyar TL’lik ek tahakkuk ve ceza kesildi

"MEVZUATA UYGUNLUK HIZ KESMEDEN KONTROL EDİLİYOR"

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, geçmiş dönemlere ait gümrük ve dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygunluğunun sonradan kontrol mekanizmalarıyla hız kesmeden denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, işlemlerini kurallara uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarını korumak amacıyla yürütülen bu kontroller sayesinde devletin vergi gelirlerindeki kayıp ve kaçağın önüne geçildiği vurgulanarak, "Sonradan Kontrol Firma Denetimleri ve İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri kapsamında son 2,5 yılda toplam 28,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

2026'NIN İLK 6 AYINDA 8,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, 2024 yılında 5,5 milyar lirası ikincil kontrol, 1,3 milyar lirası sonradan kontrol kapsamında olmak üzere toplam 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 98 artış gösterdi.

2025 yılında ise 11,8 milyar liralık ikincil kontrol ve 1,8 milyar liralık sonradan kontrol işlemiyle toplam 13,6 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı alınırken, yıllık bazda yüzde 100 artış kaydedildi.

2026 yılının ilk altı ayında da denetimler hız kesmedi. Bu dönemde 6,5 milyar lirası ikincil kontrol, 1,8 milyar lirası sonradan kontrol kapsamında olmak üzere toplam 8,3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış gerçekleşti.