Gümrüklere “savaş” ayarı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit gönderilecek harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ile askeri patlayıcı maddeler için uygunluk yazısı şartı getirildi. Ticaret Bakanlığı sevkiyatın uygun olup olmadığına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alacak. Buna göre, eşyanın işlemlerini gerçekleştirecek kişi tarafından, eşyanın askeri amaçlarla kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması, ilgili kurum veya kuruluşlardan gelen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda eşyanın askeri amaçlarla kullanılabileceği yönünde şüphe duyulması, ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceğine, insan hakları ihlaline veya Türkiye'nin ikili veya çok taraflı uluslararası ilişkilerinde olumsuz gelişmelere yol açılabileceğine dair bulguların olması halinde de sevkiyat için yine uygunluk yazısı şartı aranacak.