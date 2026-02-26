Gümüş 3 haftalık zirvesinden düştü! Morgan Stanley 3 haneli rekora işaret etti

Geçen yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan gümüş, 2026 yılının başında yakaladığı güçlü ralliyi sert bir düşüşle noktalamıştı. 121 dolar seviyesinden hızla geri çekilen ons gümüş, 64 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra yeniden toparlanma sinyali verdi. Dün 90 doların üzerine çıkarak son üç haftanın zirvesini gören ons gümüş, bugün ise yüzde 2,54 değer kaybıyla 86,96 dolar seviyesine indi.
KRİTİK SEVİYE 70 DOLAR
Analistler, gümüşte 70 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin altına sarkmaların teknik görünümü zayıflatabileceği, üzerinde kalıcılığın ise yeni yükselişleri destekleyebileceği ifade ediliyor.
MORGAN STANLEY'DEN 2026 İÇİN GÜÇLÜ TAHMİN
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, gümüşe ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yıl sonu için ons gümüş tahminini 112 dolar olarak güncelledi. Morgan Stanley analizinde, mevcut fiyatların 89 dolar bandında seyrettiği, kısa vadede 94,50 doların yeni direnç konumunda olduğu belirtilirken, en iyimser senaryoda 128 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
"100 DOLAR ARTIK 'NE ZAMAN' MESELESİ"
Morgan Stanley Emtia Masası Başkanı, gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Gümüşte bugün gördüğümüz 89 dolar seviyesi bir tesadüf değil. Fiziksel piyasadaki kıtlık, finansal talebin çok ötesine geçti. Gümüşün 100 doların üzerine çıkması artık 'eğer' değil, 'ne zaman' meselesidir."