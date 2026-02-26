Gümüş 3 haftalık zirvesinden düştü! Morgan Stanley 3 haneli rekora işaret etti

Geçen yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan gümüş, 2026 yılının başında yakaladığı güçlü ralliyi sert bir düşüşle noktalamıştı. 121 dolar seviyesinden hızla geri çekilen ons gümüş, 64 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra yeniden toparlanma sinyali verdi. Dün 90 doların üzerine çıkarak son üç haftanın zirvesini gören ons gümüş, bugün ise yüzde 2,54 değer kaybıyla 86,96 dolar seviyesine indi.