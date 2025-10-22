Gümüş altını geride bıraktı! İthalatta rekor artış, 2.5 kattan fazla arttı

ALTIN İTHALATI YÜKSELİŞTE

Temmuz ayında yüzde 53,5 düşüşle 4 bin 343 kg olan altın ithalatı son 27 ayın dibini görmüştü. Eylül ayında ise altın ithalatı yükselişe geçti. Türkiye Eylül ayında 9,46 ton altın ithal etti. Altın ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artış göstermiş oldu. Altın ithalatı bir önceki ay 6,5 ton seviyesindeydi.