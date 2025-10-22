Gümüş altını geride bıraktı! İthalatta rekor artış, 2.5 kattan fazla arttı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:18 Son Güncelleme: 22.10.2025 10:22

Eylül ayında 116,59 ton gümüş ithal edildi. Altın ithalatı ise 9,46 ton olarak gerçekleşti. Gümüş ithalatı yıllık bazda 2,5 kattan fazla yükseliş kaydederken, altın ithalatını geride bırakmış oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, eylül ayında Türkiye'nin altın ithalatı 9,46 ton, gümüş ithalatı ise 116,59 ton olarak kayıtlara geçti.

ALTIN İTHALATI YÜKSELİŞTE

Temmuz ayında yüzde 53,5 düşüşle 4 bin 343 kg olan altın ithalatı son 27 ayın dibini görmüştü. Eylül ayında ise altın ithalatı yükselişe geçti. Türkiye Eylül ayında 9,46 ton altın ithal etti. Altın ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artış göstermiş oldu. Altın ithalatı bir önceki ay 6,5 ton seviyesindeydi.

GÜMÜŞ ALTINI GERİDE BIRAKTI

Altına kıyasla, gümüş ithalatında ise artış oranı 2,5 katı aştı. Bir önceki ay 62,13 ton seviyesinde olan gümüş ithalatı 116,59 tona ulaştı.

2024 yılı eylül ayında altın ithalatı 8,22 ton, gümüş ithalatı ise 44,25 ton seviyesinde gerçekleşmişti.

YIL BAŞINDAN BU YANA 480 TON İTHALAT

Ocak-eylül döneminde ise altın ithalatı 88,06 ton olarak açıklandı. 2024 aynı döneminde rakam 125,7 tondu. Aynı dönemde gümüş ithalatı ise 480,9 ton gerçekleşti. Rakam geçen yılın aynı döneminde 406 ton düzeyindeydi.

