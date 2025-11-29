Gümüş fiyatı tüm zamanların zirvesine yükseldi

Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş, bu yıl rekor tazelemeye devam ediyor. Gri metal, Ekim ayında gördüğü zirvenin ardından 57 dolar seviyesi ile tüm zamanların en yüksek rakamını gördü.

GÜMÜŞ KÜRESEL PİYASALARDA TARİHİ ZİRVEDE

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 56,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş, 2024 sonundan bu yana yüzde 95'in üzerinde değer kazandı.

ALTIN GİBİ GÜVENLİ LİMAN

Gümüş, altın gibi jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşırken endüstriyel alanda da kullanılıyor.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler olarak sıralanıyor.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentiler değerli metalleri desteklerken özellikle gümüş fiyatlarında kayda değer yükselişler görülüyor.

Küresel çapta arza ilişkin endişeler de gümüş fiyatlarındaki yükselişlerin ana nedenleri arasında yer alıyor. Londra Metal Borsasında geçen ay gümüş stoklarında görülen azalış sonrasında bu ay da Çin'de gümüş stoklarında azalış görüldü.

ABD'NİN GÜMÜŞÜ "KRİTİK MİNERAL" LİSTESİNE ALMA KARARI ETKİLİ OLDU

ABD ekonomisine ilişkin devam eden sıkıntılar gümüş fiyatlarını destekliyor. Güçlü talep ve fiziksel piyasadaki arz sıkışıklığı da gümüşteki yükseliş trendine katkıda bulunuyor.

ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alma kararı ise gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi.

Tahvil faizlerindeki gerileme değerli metalleri destekleyen başka bir faktör olarak öne çıktı.