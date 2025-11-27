Gümüş fiyatları tarihi zirveye yaklaşıyor

Gümüş, ons başına 53 doların hemen altında işlem görerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürme ihtimalinin artmasıyla rekor seviyelere yakın seyrini sürdürdü. Piyasalar, aralıkta 25 baz puanlık faiz indiriminin gerçekleşme olasılığını yüzde 85 olarak fiyatlıyor. Söz konusu oran, bir hafta önceki yüzde 30 seviyesinden önemli ölçüde yükseldi ve 2026 sonuna kadar üç ek faiz indirimi bekleniyor.

Beklentiler, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için öne çıkan adaylardan biri olduğuna dair haberlerle güçlendi. Yatırımcılar, bu seçeneği ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük faiz politikasıyla uyumlu görüyor. Ekim ayından bu yana gümüş, küresel ekonomik belirsizlikler, faizlerin düşme ihtimali ve fiziksel arzın sıkılaşması nedeniyle talebin artmasıyla tarihindeki en yüksek seviyelere yakın hareket ediyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 53,33 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 52,69 dolar, en yüksek ise 53,46 doları gördü. Şu anda fiyatlar 52,84 dolar civarında seyrediyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 72,64 liradan başladı. Gün içinde en düşük 71,76 lira, en yüksek 72,80 lira seviyeleri kaydedildi. Şu sıralar gram gümüş 71,96 liradan işlem görüyor.