Gümüş fiyatları yükselişe geçti! Gram gümüş ne kadar oldu?

Gümüş fiyatları, pazartesi günü ons başına %1'den fazla artarak 46,5 doların üzerine çıktı. Böylelikle ons gümüş son 14 yılın rekorunu kırdı. Gram gümüş ne kadar oldu?

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİYOR

ABD hükumetinin kapanması riski ve FED'in faiz kararlarına yönelik beklentiler değerli metallerde yukarı yönlü hareketleri destekledi. Cuma günü açıklanan PCE raporu enflasyona yönelik endişeleri hafifletirken FED'e faiz indirimleri için alan açtı.

Piyasalar şu anda gelecek ay bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık %90, Aralık ayında ise yaklaşık %65 olarak fiyatlıyor. Gümüş Enstitüsü metalde arz açıklarının gelecek yıllarda artarak devam edeceğini ifade ediyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş, sabah saatlerinden 62,55 liradan güne başladı. Gümüş şu sıralar serbest piyasalarda 62,37 liradan satılıyor.