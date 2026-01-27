Gümüş gün içinde yüzde 9 değer kazandı

Gümüş fiyatları dün gece geç saatlerde başlayan kar alımları ile yeniden rekor seviyeleri test etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında 30 dolardan işlem gören gümüş yeni güne 110 doların üzerinde başladı. Gün içinde değerine değer katarak 112 doları aştı.

Gümüş, 2026'nın Ocak ayından bu yana hızlı değer kazancı kaydetti. Değerli metal, dün 117,75 dolara kadar yükselerek 100 dolar sınırını aştı. Sonrasında gelen kar satışları ile geri çekildi. Dün geceden bu yana devam eden alımlarla yeniden değer kazandı. Gümüş, Avrupa'da sabah işlemlerinde 113 doların üzerini gördü.

Para birimlerine yönelik güvenin azalması, gümüş arzındaki daralma fiyatları fiyatları yukarı çekti.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gümüşün gram fiyatı 155,21 liranın üzerine çıktı.Gram gümüş 24 saat içinde yüzde 2,46 değer kazandı.