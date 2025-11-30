Gümüş tarihi zirvede!

Gümüş fiyatları, bu yıl rekorlarını yenileyerek yükselişini sürdürüyor.

Altın gibi, gümüş de jeopolitik gerilimler ve finansal belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülmesinin yanı sıra, endüstriyel kullanım alanıyla da öne çıkıyor.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerden gelen güçlü talep ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sürecine girmesi, gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar arasında yer alıyor.

Yıla 28,9 dolardan başlayan ons gümüş, bu gelişmelerin etkisiyle genel olarak yükseliş eğiliminde hareket etti.

Uluslararası piyasalarda 56,9 dolara kadar çıkan ons fiyatıyla gümüş, tüm zamanların zirvesine ulaştı. Böylece 2024 sonundan bu yana yüzde 95'ten fazla değer kazanmış oldu.