Gümüş tarihi zirvede!

Gümüş fiyatları, bu yıl rekorlarını yenileyerek yükselişini sürdürüyor.
Altın gibi, gümüş de jeopolitik gerilimler ve finansal belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülmesinin yanı sıra, endüstriyel kullanım alanıyla da öne çıkıyor.
Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerden gelen güçlü talep ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sürecine girmesi, gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar arasında yer alıyor.
Yıla 28,9 dolardan başlayan ons gümüş, bu gelişmelerin etkisiyle genel olarak yükseliş eğiliminde hareket etti.
Uluslararası piyasalarda 56,9 dolara kadar çıkan ons fiyatıyla gümüş, tüm zamanların zirvesine ulaştı. Böylece 2024 sonundan bu yana yüzde 95'ten fazla değer kazanmış oldu.
GÜMÜŞTE 'KRİTİK MİNERAL' ETKİSİ
ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine dahil etme kararı, fiyatlar üzerinde etkili oldu.
ABD ekonomisinde devam eden zayıflık sinyalleri gümüşü desteklerken, arz daralması ve güçlü talep de yükseliş trendine katkı sağlıyor.
Gümüşün kritik mineraller arasına alınması, talebin artacağı beklentilerini güçlendirdi. Ayrıca, tahvil faizlerindeki gerileme de değerli metallerin cazibesini artıran bir başka etken oldu.
Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen güçlü talebin gümüşün endüstriyel kullanımını desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Hansen ayrıca, politika risklerinin gümüşteki yükselişi körüklediğini ve ABD'nin bu kararıyla birlikte gelecek yıl gümrük tarifelerinde değişiklik yapabileceği yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti. Bu durumun, ABD'ye doğru artan gümüş akışlarını tetiklediğini vurguladı.