Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Gümüşte 300 dolarlık uç beklenti! İşte bankacılık devlerinin 4 yıllık ralli tahminleri
Giriş Tarihi: 22.03.2026 11:17 Son Güncelleme: 22.03.2026 11:19

Gümüşte 300 dolarlık uç beklenti! İşte bankacılık devlerinin 4 yıllık ralli tahminleri

Gümüş fiyatlarında son dönemde görülen sert düşüş, yatırımcıların “yükseliş bitti mi?” sorularını beraberinde getirirken bankacılı kdevlerinin 4 yıllık ralli tahminleri, aksini gösteriyor. Büyük bankalar ve araştırma kuruluşları uzun vadede güçlü yükseliş beklentisini koruyor. JPMorgan 81 dolara işaret ederken, Bank Of Amerika ise 135-309 dolarlık uç beklentiye imza attı.

Gümüşte 300 dolarlık uç beklenti! İşte bankacılık devlerinin 4 yıllık ralli tahminleri
  • ABONE OL

2025 yılında tarihi bir ralli yaşayan gümüş, 2026'da jeopolitik risklerle sert düşüşlere sahne oluyor. Beyaz metal dalgalı bir seyir izlese de büyük bankalar ve araştırma kuruluşları uzun vadede güçlü yükseliş beklentisini koruyor.

Arz açığı, güneş enerjisi ve yapay zekâ kaynaklı sanayi talebi ile altın-gümüş oranındaki daralma, fiyatların önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artabileceğine işaret ediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI RALLİ SONRASI SOLUKLANIYOR MU?

Gümüş fiyatları 2025 yılında yaklaşık 29–32 dolar seviyelerinden 70 doların üzerine çıkarak yüzde 130 ila 147 arasında yükseldi.

2026 Mart itibarıyla ise fiyatlar 72–80 dolar bandında dalgalanıyor. Bu yatay seyirde:

  • Güçlü ABD doları
  • Fed politikalarına ilişkin belirsizlik
  • Kâr satışları

etkili oluyor.

Buna rağmen analistler, bu durumu bir "soluklanma" olarak değerlendiriyor.

2026 İÇİN 80 DOLARDAN 300 DOLARA KADAR UÇ BEKLENTİ

Büyük finans kuruluşlarının 2026 tahminleri dikkat çekici:

  • JP. Morgan Global Research (10 Şubat 2026): Gümüşün 2026'da ortalama 81 $/oz olmasını, yani 2025 ortalamasının iki katından fazla olmasını bekliyor. Üç aylık döküm 1. çeyreğin 84$, 2. çeyreğin 75$, 3. çeyreğin 80$, 4. çeyreğin 85$ olduğunu gösteriyor. Banka bunu sıkı arz ve güçlü talebe bağlıyor ve açıkların artması durumunda fiyatlar potansiyel olarak daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

  • Bank of America (Michael Widmer, Şubat 2026): 2026 sonuna kadar 135–$309/oz aralığını öngören en yükseliş çağrılarından biri. Temel durum (135 $), boğa piyasası ivmesinin devam ettiğini ve altın-gümüş oranının 2011'in en düşük seviyelerine (32:1) sıkıştırıldığını varsayıyor. Aşırı olumlu (309 $), 5.000 $/oz'a yakın mevcut altın seviyelerine uygulanan 1980 Hunt Brothers sıkışma oranına (14:1) gönderme yapıyor.

  • Dünya Bankası / Muhafazakar Görüşler: Bazı eski modellerde 41–$60/oz civarında daha temkinli tahminler, durgunluk riskleri veya ikame konusundaki endişeleri yansıtıyor.

  • Diğer beklentiler: 2026 sonu fiyatının 96,63 $/oz (mevcut seviyelere göre +%33) olacağını ve 2030 sonuna kadar 116,36 $/oz'a (mevcut seviyelere göre +%60) çıkacağını tahmin ediyor. Konsensüs aralığı 2026 sonuna kadar 95–$106/oz, iyimser senaryolar ise 151$/oz'a kadar çıkacak.

En dikkat çekici projeksiyonlardan biri olan Bank of America tahmininde, altın-gümüş oranının tarihi seviyelere gerilemesi halinde fiyatların çok daha hızlı yükselebileceği vurgulanıyor.

2030 HEDEFLERİ: YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Uzun vadeli projeksiyonlar da yukarı yönlü:

  • Konsensüs tahmin: 116 – 130 dolar (2030)
  • İyimser senaryolar: 145 – 182 dolar
  • Daha agresif modeller: 200 dolar üzeri

Silver Institute verilerine göre, gümüş piyasasında 2026'da üst üste 6. yıl arz açığı bekleniyor. Bu durum uzun vadede fiyatları destekleyen en kritik faktör olarak öne çıkıyor.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI KRİTİK SİNYAL VERİYOR

Gümüşün altına göre ucuz olup olmadığını gösteren altın/gümüş oranı hâlâ yüksek seviyelerde bulunuyor.

  • Mevcut seviye: 65–70 bandı
  • Tarihsel boğa piyasası ortalaması: 15–30 bandı

Bu fark, gümüşün altına kıyasla daha fazla yükselme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

FED POLİTİKASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Kısa vadede gümüş fiyatları üzerinde en önemli baskı unsurlarından biri faiz politikası.

  • Yüksek faiz → güçlü dolar → gümüşte baskı
  • Düşük faiz → değerli metallere talep artışı

Federal Reserve'in önümüzdeki dönemde faiz indirimine yönelmesi durumunda gümüş fiyatlarının bundan güçlü şekilde destek bulması bekleniyor.

RİSKLER DE VAR

Olumlu senaryoya rağmen bazı riskler öne çıkıyor:

  • Küresel resesyon ihtimali
  • Sanayi talebinde yavaşlama
  • Güçlü dolar
  • Yüksek fiyatlara bağlı arz artışı

Bu faktörler kısa vadede sert dalgalanmalara neden olabilir.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşte 300 dolarlık uç beklenti! İşte bankacılık devlerinin 4 yıllık ralli tahminleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz