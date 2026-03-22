Gümüşte 300 dolarlık uç beklenti! İşte bankacılık devlerinin 4 yıllık ralli tahminleri

2026 İÇİN 80 DOLARDAN 300 DOLARA KADAR UÇ BEKLENTİ

Büyük finans kuruluşlarının 2026 tahminleri dikkat çekici:

JP. Morgan Global Research (10 Şubat 2026): Gümüşün 2026'da ortalama 81 $/oz olmasını, yani 2025 ortalamasının iki katından fazla olmasını bekliyor. Üç aylık döküm 1. çeyreğin 84$, 2. çeyreğin 75$, 3. çeyreğin 80$, 4. çeyreğin 85$ olduğunu gösteriyor. Banka bunu sıkı arz ve güçlü talebe bağlıyor ve açıkların artması durumunda fiyatlar potansiyel olarak daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Bank of America (Michael Widmer, Şubat 2026): 2026 sonuna kadar 135–$309/oz aralığını öngören en yükseliş çağrılarından biri. Temel durum (135 $), boğa piyasası ivmesinin devam ettiğini ve altın-gümüş oranının 2011'in en düşük seviyelerine (32:1) sıkıştırıldığını varsayıyor. Aşırı olumlu (309 $), 5.000 $/oz'a yakın mevcut altın seviyelerine uygulanan 1980 Hunt Brothers sıkışma oranına (14:1) gönderme yapıyor.

Dünya Bankası / Muhafazakar Görüşler: Bazı eski modellerde 41–$60/oz civarında daha temkinli tahminler, durgunluk riskleri veya ikame konusundaki endişeleri yansıtıyor.