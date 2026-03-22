Gümüşte 300 dolarlık uç beklenti! İşte bankacılık devlerinin 4 yıllık ralli tahminleri

2025 yılında tarihi bir ralli yaşayan gümüş, 2026'da jeopolitik risklerle sert düşüşlere sahne oluyor. Beyaz metal dalgalı bir seyir izlese de büyük bankalar ve araştırma kuruluşları uzun vadede güçlü yükseliş beklentisini koruyor.
Arz açığı, güneş enerjisi ve yapay zekâ kaynaklı sanayi talebi ile altın-gümüş oranındaki daralma, fiyatların önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artabileceğine işaret ediyor.
GÜMÜŞ FİYATLARI RALLİ SONRASI SOLUKLANIYOR MU?
Gümüş fiyatları 2025 yılında yaklaşık 29–32 dolar seviyelerinden 70 doların üzerine çıkarak yüzde 130 ila 147 arasında yükseldi.
2026 Mart itibarıyla ise fiyatlar 72–80 dolar bandında dalgalanıyor. Bu yatay seyirde:
etkili oluyor.
Buna rağmen analistler, bu durumu bir "soluklanma" olarak değerlendiriyor.
2026 İÇİN 80 DOLARDAN 300 DOLARA KADAR UÇ BEKLENTİ
Büyük finans kuruluşlarının 2026 tahminleri dikkat çekici:
JP. Morgan Global Research (10 Şubat 2026): Gümüşün 2026'da ortalama 81 $/oz olmasını, yani 2025 ortalamasının iki katından fazla olmasını bekliyor. Üç aylık döküm 1. çeyreğin 84$, 2. çeyreğin 75$, 3. çeyreğin 80$, 4. çeyreğin 85$ olduğunu gösteriyor. Banka bunu sıkı arz ve güçlü talebe bağlıyor ve açıkların artması durumunda fiyatlar potansiyel olarak daha yüksek seviyelere ulaşıyor.
Bank of America (Michael Widmer, Şubat 2026): 2026 sonuna kadar 135–$309/oz aralığını öngören en yükseliş çağrılarından biri. Temel durum (135 $), boğa piyasası ivmesinin devam ettiğini ve altın-gümüş oranının 2011'in en düşük seviyelerine (32:1) sıkıştırıldığını varsayıyor. Aşırı olumlu (309 $), 5.000 $/oz'a yakın mevcut altın seviyelerine uygulanan 1980 Hunt Brothers sıkışma oranına (14:1) gönderme yapıyor.
Dünya Bankası / Muhafazakar Görüşler: Bazı eski modellerde 41–$60/oz civarında daha temkinli tahminler, durgunluk riskleri veya ikame konusundaki endişeleri yansıtıyor.
Diğer beklentiler: 2026 sonu fiyatının 96,63 $/oz (mevcut seviyelere göre +%33) olacağını ve 2030 sonuna kadar 116,36 $/oz'a (mevcut seviyelere göre +%60) çıkacağını tahmin ediyor. Konsensüs aralığı 2026 sonuna kadar 95–$106/oz, iyimser senaryolar ise 151$/oz'a kadar çıkacak.
En dikkat çekici projeksiyonlardan biri olan Bank of America tahmininde, altın-gümüş oranının tarihi seviyelere gerilemesi halinde fiyatların çok daha hızlı yükselebileceği vurgulanıyor.
2030 HEDEFLERİ: YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR
Uzun vadeli projeksiyonlar da yukarı yönlü:
Silver Institute verilerine göre, gümüş piyasasında 2026'da üst üste 6. yıl arz açığı bekleniyor. Bu durum uzun vadede fiyatları destekleyen en kritik faktör olarak öne çıkıyor.
ALTIN-GÜMÜŞ ORANI KRİTİK SİNYAL VERİYOR
Gümüşün altına göre ucuz olup olmadığını gösteren altın/gümüş oranı hâlâ yüksek seviyelerde bulunuyor.
Bu fark, gümüşün altına kıyasla daha fazla yükselme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
FED POLİTİKASI BELİRLEYİCİ OLACAK
Kısa vadede gümüş fiyatları üzerinde en önemli baskı unsurlarından biri faiz politikası.
Federal Reserve'in önümüzdeki dönemde faiz indirimine yönelmesi durumunda gümüş fiyatlarının bundan güçlü şekilde destek bulması bekleniyor.
RİSKLER DE VAR
Olumlu senaryoya rağmen bazı riskler öne çıkıyor:
Bu faktörler kısa vadede sert dalgalanmalara neden olabilir.