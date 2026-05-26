Güney Fransa’ya konut yapacak

Gayrimenkul, turizm ve proje geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Özak Global Holding, yurtdışı projeleri için kolları sıvadı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, markalı konut, karma proje ve turizm yatırımı deneyimini artık uluslararası pazarlara taşıma aşamasına geldiklerini belirterek, "Avrupa'dan Akdeniz havzasına, turizm bölgelerinden dönüşüm projelerine kadar geniş bir coğrafyada yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz" dedi. Akbalık, holdingin özellikle Fransa'da, Monaco ve Nice gibi bazı güney Akdeniz şehirlerinde görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Akbalık, Türkiye'de lüks turizm konseptine de 1.2 milyar dolar yatırım yapacaklarını vurguladı.

ARTIK DENEYİM SUNUYORUZ

Özak Global Holding'in büyüme stratejisinde turizm yatırımlarının önemli bir yer tuttuğunu belirten Ahmet Akbalık, özellikle yüksek nitelikli otel projeleri ve destinasyon yatırımlarına odaklandıklarını söyledi. Akbalık, Antalya Kemer'de devam eden büyük ölçekli otel yatırımının holding açısından stratejik önemde olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye artık yalnızca deniz-kumgüneş destinasyonu değil sağlık turizmi, spor turizmi, gastronomi ve yüksek segment konaklama alanlarında da önemli bir merkez haline geliyor. Biz kişiselleştirilmiş turizm konseptine doğru ilerliyoruz. Kemer'de devam eden yatırımımız bunun önemli örneklerinden biri."

KONUTTA ÖTELENMİŞ TALEP

Konut sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akbalık, yüksek faiz ortamı nedeniyle son yıllarda ciddi bir ötelenmiş talep oluştuğunu söyledi. Özellikle krediye erişimde yaşanan zorlukların markalı konut piyasasını doğrudan etkilediğini belirten Akbalık, buna rağmen uzun vadede konut ihtiyacının güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti. İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan maliyet artışlarına da değinen Akbalık, Türkiye'de yapı malzemesi üreticilerinin artık tamamen küresel pazarlara entegre olduğunu söyledi. Çimento, demir-çelik, seramik ve enerji maliyetlerinde ciddi yükselişler yaşandığını belirten Akbalık, "İnşaat sanayisinde iç piyasa fiyatlamaları küresel piyasalardan bağımsız hareket etmiyor. Çimento üreticisi de demir üreticisi de bugün dünyaya satış yapabiliyor. Bu durum doğal olarak maliyetleri yukarı taşıyor" diye konuştu.



SURİYELİLERİ EĞİTEBİLİRİZ

TÜRK hazır giyim sektörünün Suriye'de serbest bölgeler kurarak üretim yapması konusunda adımların atıldığını belirten Akbalık, "Sektörde eğitim için hemen hızlıca konteyner yapılarda eğitim verebiliriz. Hızlıca eğitim verebileceğimiz yapılar kurup 1 ay içerisinde eğitim vererek hazır hale getiririz" dedi.