25. yılını kutlayan gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından bu yıl 19.'su gerçekleştirilecek GYODER Gayrimenkul Zirvesi için geri sayım başladı. 6 Kasım 2024 tarihinde Rixos Tersane İstanbul'da 'Yeniden Başlat' ana temasıyla gerçekleştirilecek olan 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde alanında uzman konuşmacılar, sektördeki gelişmeleri, yenilikçi yaklaşımları ve geleceğe dair öngörüleri paylaşacak.

MAHFİ EĞİLMEZ'DEN 2025 VİZYONU

Açış konuşmasını GYODER Başkanı Neşecan Çekici'nin yapacağı 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan ve tarihçi-yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan "Yeniden Başlat" temalı bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından zirvenin keynote speaker'ı ekonomist yazar Dr. Mahfi Eğilmez, "2025: Ekonomiye Bakış" başlıklı bir konuşma yapacak.

Zirvede Ekonomi Gazatesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör gibi isimler moderatörlük yapacak.

"Gayrimenkulde Tek Ses - Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin" başlıklı oturumda GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova ve İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli yer alacak.

Hemen ardından "GYODER Kente Dokunan Tasarımlar Öğrenci Yarışması Ödül Töreni" gerçekleştirilecek. Ardından SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ödüllerini" takdim edecek.

GAYRİMENKULÜN 4P'Sİ

ULI Danimarka Ülke Başkanı ve ULI Living Concepts Ürün Konseyi Kurucu Ortağı Jack Renteria "Yaşamın Geleceği" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

Danışman, Yeminli Mali Müşavir Ersun Bayraktaroğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Gayrimenkulün Yeni 4P'si: Geleceğin Hikayesi" başlıklı oturumda ise Mimarlar Kurucu Ortağı Han Tümertekin, EurAsia Proptech Initiative Kurucusu Mete Varas, Kalyon İcra Kurulu Üyesi Gökhan Yıldız, Yirmibirgram Kurucu Ortağı Onur Yanık yer alacak.

İŞ GÜCÜ RAPORU MASAYA YATIRILACAK

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen moderatörlüğünde düzenlenecek "Sektörde Nitelikli İş Gücü: Geleceği Şekillendirmek" panelinde YTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Başdoğan, Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Ozan Bakış ve İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü ve Kurucusu Can Selçuki konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, GYODER ve Bahçeşehir Üniversitesi (BETAM) birlikteliği ile yürütülen İş Gücü Raporu araştırmasının sonuçları ele alınacak.

"Gayrimenkulde Finansal Dönüşüm" panelinde SPK Daire Başkanı, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı Funda Uyar Geneci, Foneria PYŞ Yönetim Kurulu Üyesi Berna Yiğit Sevindi ve Garanti BBVA Konut Finansmanı Satış Müdürlüğü Direktörü Songül Yeşilçimenli katılacak.

Zirvenin finalinde katılımcıları keyifli bir yolculuğa çıkaracak olan teknoloji dünyasının ünlü ismi Serdar Kuzuloğlu, ilgi çekici sunumu "Geleceğin Çatısı Altında" ile sahnede olacak.

"YENİDEN BAŞLAMA ZAMANI"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl zirvemizin ana temasını kararlı bir çağrıda bulunmak üzere 'Yeniden Başlat' ifadesine odakladık. Sadece Türkiye'miz değil dünya da sürekli bir değişim içerisinde. Alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız ve hatta hayallerimiz her gün yeniden tanımlanıyor. Biz de bu değişim dalgasını yakalamalı, sektör olarak "yeniden" kelimesini rehberimiz kılmalıyız. Hatalarımızdan dersler çıkarmalı, gayrimenkulün yeniden kalkınmanın öncüsü olduğu bir yol çizmeliyiz. Şimdi, geçmişin gücüyle geleceğe yürümek, yarının gayrimenkulünü bugünden inşa etmek için, 25. kuruluş yılımızda yeniden başlama zamanı" diye konuştu.