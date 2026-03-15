Haklı tüketici fırsatçının hakkından geldi

Fırsatçı, stokçu, tüketiciyi aldatan her türlü yapıya karşı tavizsiz bir şekilde mücadele yürütülürken, bu mücadelede tüketicilerin haklarını en doğru şekliyle bilerek araması da önem arz ediyor. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla tüketicilerin hak arama mücadelesinin önemi gündemdeki yerini aldı. Tüketicilerin bilmesi gereken en temel tüketici haklarının başında şunlar geliyor:Ürünü iade edip para iadesi almak, ücretsiz onarım talep etmek, ürünü yenisiyle değiştirmek, satın alınması sırasında ödenen bedelden indirim almak hakkı bulunuyor. Bu haklar, 2 yıllık zamanaşımı süresi içinde kullanılabiliyor.Online alışverişlerde tüketicinin 14 gün içinde cayma hakkı bulunuyor.Tüm tüketiciler, alacakları ürün veya hizmet hakkında doğru, eksiksiz ve yanıltıcı olmayan bilgi alma hakkına sahip.: Can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen, sağlık açısından zararsız ve yasal standartlara uygun ürünler tüketiciye sunulmak zorunda.Hizmetin eksik ya da yanlış verilmesi durumunda tüketici, tek taraflı olarak sözleşmeden dönebilir ve para iadesi talep edebilir.CİMER'e geçtiğimiz yıl vatandaşlar tarafından 5.5 milyon başvuru yapılırken, bunun 193 bin 964'ü tüketici şikayeti kapsamında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne yönlendirildi. Tüketici Hakem Heyetlerine gelen başvuru dağılıma bakıldığında abonelik hizmetleri ile alakalı 104 bin 112 başvuru geldi. Bunların 37 bin 332'si vatandaş lehine sonuçlanırken, 58 bin 842'si aleyhte sonuçlandı, 5 bin 663'ü ile ilgili görevsizlik kararı verildi.

