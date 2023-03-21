Halka arzda rekor: 1 .2 milyon yatırımcı

Enflasyona karşı reel getiri elde etmeyi amaçlayan yatırımcıların borsaya ilgisi devam ederken, Türkiye tarihinde ilk defa bir halka arzda katılımcı sayısı 1 milyon sınırını aştı. Bünyesinde Sinangil Un ile Gluten Yok markalarını barındıran Eksun Gıda'nın halka arzında Borsa İstanbul tarihinin rekoru kırılarak 1 milyon 210 bin yatırımcı şirkete ortak oldu. Böylece Türkiye nüfusunun yüzde 1.4'ü Eksun hissesi almış oldu. Eksun Gıda'nın halka arzının sonuçları, konsorsiyum lideri olan Yapı Kredi Yatırım tarafından açıklandı.Şirketin toplam 20 milyon 42 bin adet hissesi pay başına 48.9 liradan halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 980.1 milyon TL oldu. Halka arza, 1 milyon 282 bin 759 yatırımcıdan, satılan miktarın 15 katı olan 301.1 milyon adet talep geldi. Halka arzda 1 milyon 209 bin 314'ü bireysel yatırımcılar olmak üzere toplam 1 milyon 210 bin yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirildi. Eksun Gıda, halka arzden elde ettiği yaklaşık 980 milyon TL'lik gelirin yüzde 30'unu doğrudan yatırımları için kullanacak. Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, "Tüm zamanların en yüksek bireysel katılımlı halka arzı bizleri onurlandırdı" dedi.