Halkalı-Arnavutköy metro hattını ilk gün 10 bin yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan Halkalı-Arnavutköy hattının, ilk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Hattın yolcu taşımacılığına 20 Haziran Cumartesi günü başlandığını aktaran Uraloğlu, "Türkiye'nin en yeni metrosu Halkalı- Arnavutköy Hattı, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro Hattı'nın tamamını 44 bin 109 kişi kullandı" ifadesini kullandı.

31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini belirtti. Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Hattı'na entegre olan Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu'nun son halkası olduğunu bildiren Uraloğlu, tamamlanan kesimle, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladıklarını kaydetti. Uraloğlu, bugüne kadar Gayrettepeİstanbul Havalimanı-Arnavutköy güzergahındaki 47 kilometrelik bölümde günlük ortalama 37 bin 500 yolcu ile İstanbul nüfusunun yaklaşık iki katına denk gelen 33 milyon yolcuyu taşıdıklarını söyledi.