Halkbank 88. yılını “Başrol Halk” reklam filmiyle kutluyor

1938 yılında küçük işletmelerin yanında olmak amacıyla çıktığı yolculukta üretimi ve girişimciliği desteklemeyi ilke edinen Halkbank, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor. KOBİ'lerin, esnafın, üreten kadınların, gençlerin ve ailelerin en büyük destekçilerinden biri olan Banka, yeni reklam filminde de "Başrol Halk" diyerek odağı yine gerçek kahramanlara çeviriyor.

85 saniyelik imaj filminde; sabahın ilk ışıklarıyla dükkânını açan emektar esnaf Ömer Amca, hayallerinin peşinden giderek kendi butiğini kuran Emel, fikirleriyle geleceğe yön veren genç girişimci Mert, umut dolu dünyasıyla minik Zeynep ve gece gündüz üretmeye devam eden Efe'nin hikâyeleri izleyiciyle buluşuyor.

Samimi anlatımı ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken film; emeğin, azmin ve başarının gerçek sahiplerini ekranlara taşıyor. Filmin finalinde ise Halkbank çalışanları, Banka'nın gerçek sahibi olarak gördükleri halkı şubelerde ayakta alkışlayarak, yıllardır süren güçlü gönül bağını unutulmaz bir sahneyle taçlandırıyor.

Reklam filminin yönetmen koltuğunda Fatih Kızılgök otururken, filmin duygusunu güçlendiren müzikler ise usta müzisyen Fahir Atakoğlu imzası taşıyor. Yapımı ise Renosans İstanbul tarafından gerçekleştirildi.

